مصر تخسر أمام السويد في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد والسعودية تفوز على المغرب بالمباريات الترتيبية

خسر منتخب مصر بنتيجة 26-22 من منتخب السويد أمس الأربعاء، في الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد المقامة في بولندا والسويد، ليفشل في التأهل إلى ما قبل النهائي.

وتأهلت السويد، بطلة أوروبا ووصيفة بطلة العالم في النسخة الماضية، إلى ما قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وبدأ المنتخب المصري، بطل أفريقيا وسابع بطولة العالم الماضية، المباراة بقوة، وتقدم بنتيجة 6-4.

وأهدر محمد سند رمية جزائية في الدقيقة 20، بعدما سدد في العارضة.

ومع تقدم مصر بنتيجة 8-7، حصلت السويد على وقت مستقطع، لتبدأ بعدها صحوة أصحاب الأرض الذين تقدموا لأول مرة في الدقيقة 25 بنتيجة 10-9.

وقدم أندرياس بالينكا حارس السويد أداء رائعا، وتصدى لأربع تسديدات متتالية، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 14-9.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر علي زين رمية جزائية، قبل أن يصل الفارق إلى 7 أهداف لصالح السويد بحلول الدقيقة 42.

ومع رعونة لاعبي السويد في إنهاء الهجمة وعدم تسجيل أي هدف لمدة 7 دقائق و45 ثانية، تقلص الفارق إلى 3 أهداف لتصل النتيجة إلى 21-18 في الدقيقة 50.

لكن تغييرات المدرب روبرتو غارسيا باروندو لم تساعد مصر على العودة في النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز السويد بفارق 4 أهداف.

ويلعب منتخب السويد في الدور قبل النهائي مع منتخب فرنسا، الذي لم يجد صعوبة في الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 35-28 بدور الثمانية أيضا.

في المقابل، يلعب منتخب مصر مع نظيره الألماني ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في المونديال، حيث يلعب الفائز منهما مع الفائز من مباراة النرويج والمجر لتحديد المنتخب الحاصل على المركز الخامس، في حين يلعب الخاسران في المباراتين للتعرف على صاحب المركز السابع.

وواصل منتخب الدانمارك حملة الدفاع عن لقبه الذي توّج به في النسختين الماضيتين، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة.

وحجز المنتخب الدانماركي مقعده في الدور قبل النهائي من البطولة، عقب فوزه الكاسح 40-23 على منتخب المجر، في دور الثمانية من المسابقة.

فوز السعودية على المغرب

وفي المباريات الترتيبية، فاز منتخب السعودية 32-30 على نظيره المغربي، ليحقق المركز 29 في البطولة.

وسيطر ثالث قارة آسيا على اللقاء وأنهى الشوط الأول لصالحه 18-11، قبل أن يواصل التألق في الشوط الثاني، ليخسر المغرب -ثالث قارة أفريقيا- ويستقر في المركز 30.

وتجنب منتخب الجزائر تحقيق المركز الأخير في البطولة، بعدما فاز 34-33 على أوروغواي ليحقق المركز 31، رغم انتهاء الشوط الأول لصالح الفريق القادم من أميركا الجنوبية 17-16.

وأحرز منتخب مقدونيا الشمالية المركز 27 بفوزه 36-33 على كوريا الجنوبية التي حلت في المركز 28.