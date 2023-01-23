أحوال سيئة وأجور متدنية.. شاهد- تقرير تلفزيوني فرنسي يكشف سوء أوضاع عمال أولمبياد باريس ومطالبات بمقاطعتها

تسبب تقرير تلفزيوني فرنسي في انتقادات واسعة لسوء أوضاع العاملين بالمنشآت الرياضية التي ستحتضن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام القادم "أولمبياد باريس 2024″، وصلت لحد مطالبة البعض بمقاطعة الدورة.

وعرضت قناة "بي إف إم" (BFM) الفرنسية، تحقيقا خاصا تضمن شهادات لعمال من دول أفريقية ومنها مالي، حيث يعملون في ظروف سيئة جدا، وحرموا من أبرز حقوقهم كالمبيت في مساكن عمل لائقة واستلام أجورهم في أوقاتها.

وقال الشاب المالي الذي يعمل بدون وثائق ويدعى "غاي" في شهادته، إن أوضاع الأجور سيئة جدا فمثلا يمكن أن تعمل لعدة أشهر وتتقاضى أجرة شهر واحد، وهو نفس الشيء بالنسبة لزملائه في العمل.

JO de Paris 2024: le tabou des travailleurs sans-papiers sur les chantiers pic.twitter.com/E5VemM1Y9r — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) January 22, 2023

وأعادت النائبة عن حركة فرنسا الأبية ناديغ أبومانغولي، نشر مداخلة لها مع بداية هذه السنة تتعلق بالوضعية المقلقة التي باتت تلازم العمال القائمين على مرافق أولمبياد 2024.

Au début du mois, j'alertais déjà le gouv sur un phénomène largement sous-estimé. Les réponses du gouv, floues, ne sont pas à la hauteur

Dans un secteur en manque de main d'œuvre comme le bâtiment, c'est la régularisation et non l’exploitation qui doit devenir la norme#Paris2024 https://t.co/SQ6jZlcPD9 pic.twitter.com/5WamIeRtig — Nadège Abomangoli 🐢 (@abomangoli) January 23, 2023

وتساءل اللاعب الدولي السابق إبراهيم ثيام "أين الذين كانوا يمنحون الدروس؟ فليشاهدوا ما يحدث في منزلهم قبل أن يذهبوا إلى الغير"، في إشارة إلى الحملات التي شنت ضد مونديال قطر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ودعا ناشطون إلى التنديد بما يحدث للعمال في أولمبياد باريس، في وقت قال فيه مغردون إنه لن يشهد أي تحرك بالخصوص، لأن النقد في النهاية لا يتعلق إلا بالعرب وفق تعبيرهم.

وكانت ولايات فرنسية قبل انطلاق مونديال قطر، قد أعلنت مقاطعتها الحدث وعدم بثها مباريات المنتخب الفرنسي في الشاشات العملاقة، خاصة في باريس وستراسبورغ ومارسيليا، ورغم ذلك حققت مشاهدات البطولة أرقاما قياسية.

Ils sont ou les donneurs de leçons ?

Regardez ce qui se passe chez vous avant d'aller voir ce qui se passe chez les autres @AOC1978 @TonyEstanguet https://t.co/jRTLWQVydk — Brahim Thiam (@thiam_brahim) January 22, 2023

Ce finito pays a critiqué le Qatar en inventant 6000 morts qui n'existaient pas.

A boycott jusqu'à que leur pays arrive en demi. Et maintenant ils font ça ? Quel pays de m https://t.co/lAw79UxsQC — Bilel 🇲🇦🇵🇸 #AboukhlalPropagande (@Arobase_BLL) January 23, 2023

Terribles images du Qatar… Ah non c'est ici oups https://t.co/oBt5OGOmae — يزيد (@Poesiemeurtrie) January 22, 2023

Ceux qui ont voulu boycotter la CDM au Qatar vont boycotter aussi les J.O ou ça marche que quand c’est des arabes ? https://t.co/cJUgT5rK3s — إبراهيم 🇲🇦 (@ibrrahimm7) January 22, 2023

C’est pas eux qui faisaient des leçons de morale sur le Qatar il y a 2-3 mois ?? https://t.co/xwKJUXhPz4 — Elyes 🇹🇳 (@Elyes_944) January 22, 2023