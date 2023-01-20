مصر تهزم بلجيكا وتتصدر مجموعتها في بطولة العالم لكرة اليد

فاز منتخب مصر بنتيجة 33-28 اليوم الخميس على منتخب بلجيكا، في المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في بولندا والسويد.

وسيطر بطل أفريقيا على اللقاء وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 22-15، لترفع مصر رصيدها إلى 6 نقاط، وتتصدر المجموعة في انتظار نتيجة مباراة الدانمارك وكرواتيا التي ستلعب لاحقا. علما بأنها كانت قد تصدرت مجموعتها في الدور الأول بالفوز على منافسيها الثلاثة كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، واصل منتخب البحرين نتائجه الجيدة وفاز 32-27 على المنتخب الأميركي في المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي، ليحقق أول انتصار له في التاريخ في هذا الدور.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البحرين 17-13، قبل أن تواصل سيطرتها في الشوط الثاني وتنتصر لأول مرة في الدور الرئيسي من بطولة العالم لليد. ورفعت البحرين رصيدها إلى 4 نقاط، بعدما تأهلت للدور الرئيسي بنقطتين من الدور الأول، لتحتل المركز الثالث مؤقتا.

وفي المجموعة الثالثة من الدور الرئيسي، خسرت قطر 32-30 ضد هولندا، رغم تقدمها في الشوط الأول بنتيجة 19-15.

كأس الرئيس

كما خسرت الجزائر 40-25 من مقدونيا الشمالية في المجموعة الثانية من منافسات كأس الرئيس التي تحدد أصحاب المراكز 25 وحتى 32. وتأخرت الجزائر 19-11 بعد الشوط الأول، ولم تستطع العودة في النتيجة لتكون قد خسرت كل مبارياتها في البطولة حتى الآن.

وفي نفس المجموعة، فازت تونس 30-25 على المغرب، لتحقق أول انتصار لها في بطولة العالم الحالية، وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 13-13.

وبذلك تتصدر مقدونيا الشمالية المجموعة بنقطتين وبفارق الأهداف عن تونس، ثم يحل المغرب ثالثا والجزائر في المركز الرابع دون أي نقطة.