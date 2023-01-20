مراهنات الدوري المصري.. جدل على المنصات وتحذير من انتشارها بين المراهقين

سادت حالة من الغضب المنصات المصرية بعد عودة الحديث عن توغل المراهنات في الدوري المصري لكرة القدم، وأعاد كثيرون التحذير من الظاهرة بعد مشاركة أحد لاعبي نادي الإسماعيلي المصري منشورا ترويجيا لذلك.

وشارك الظهير الأيسر للإسماعيلي أحمد محسن منشورا عبر حسابه على فيسبوك يشجع فيه المتابعين على التسجيل على موقع شهير للمراهنات، كما توقع نتيجة إحدى المباريات للحصول على مكافأة مالية، وأرفق "رقما ترويجيا" لمن يريد التسجيل عن طريقه.

وواجه محسن هجوما كبيرا فور بث هذا المنشور، كما حذر كثيرون من إمكانية تأثير هذا الأمر على مسيرته، إذ سيكون عرضة لاتهامات بالتواطؤ.

ولم يبق المنشور طويلا، وحذفه محسن من صفحته، وصرح بأنه لم يروج للمراهنات، وأن الأمر كان مجرد خطأ غير مقصود.

وقال اللاعب المصري "لم أروج لمواقع المراهنات، وما حدث هو أن أحد الأشخاص أرسل لي رابطا، وبعد أن ضغطت عليه وعلمت أنه يروج للمراهنات حذفته فورا"، وأضاف "أتعجب من أن البعض يشير إلى ترويجي لمواقع المراهنات رغم حذف المنشور سريعا".

تبريرات وتشكيك

إلا أن كثيرين لم يقتنعوا بتبرير اللاعب، خاصة مع نشره رقما ترويجيا، مما فتح النقاش بشأن قضية المراهنات التي يعاني منها الدوري المصري مؤخرًا.

وحذر مغردون من مدى انتشار تلك المواقع، ومحاولتها الوصول للشباب داخل مصر واستقطابهم عبر كثير من الإعلانات.

وأفاد صانع المحتوى ممدوح نصر الله بأنه تلقى عشرات العروض للترويج لتلك المنصة عبر الكثير من الوسطاء، وأشار إلى أن كثيرين قبلوا ذلك ويروجون له.

وكان لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو حذر من الأمر في وقت سابق، ومن انتشاره بين الشباب والمراهقين، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل والسيطرة على هذه الظاهرة.

مراهنات وشبهات

وأكد الصحفي محمد مندور أنه شاهد مراهنات على مباريات كثيرة في الدوري المصري، وانتهت بالنتيجة نفسها التي تمت المراهنة عليها، مما يثير بعض الشبهات حول الأمر.

كما عبر الصحفي الرياضي طارق عبد ربه عن مخاوفه من انتشار الظاهرة بين لاعبي الدوري المصري، خاصة في ظل الانخفاض الكبير في الرواتب الذي تعاني منه الفرق المصرية في الدرجتين الثانية والثالثة.

1- رواتب الدرجة التانية معدومة، وفي لاعبين مش بيكون معاهم تمن المواصلات اللي تروحهم بيوتهم. في نفس الوقت اللاعبين في الممتاز بياخدوا مستحقاتهم بالعافية، وكل الفرق بتعاني في دفع رواتبهم بما فيهم الزمالك والأهلي، غير أن أغلب اللاعبين رواتبهم تعبانة. قصة المراهنات كارثة، والظروف — ⁩ TAREK (@Altarrek) January 18, 2023

كما أشار -في تغريدة له عبر تويتر- إلى ضرورة اتخاذ خطوات لحظر تلك التطبيقات والتوعية بحرمتها الدينية، خاصة في ظل انتشار الظاهرة بصورة كبيرة بين فئة الشباب.

وتنتشر المراهنات في بعض الدول الأوروبية، لكن الدوريات تفرض نظامًا صارمًا لعقاب أي لاعب أو حكم يثبت تورطه في ذلك، وتعرض كثيرون للإيقاف بسبب ذلك الأمر خلال العام الماضي.