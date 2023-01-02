لتعويض رحيل رونالدو.. تقارير: مانشستر يونايتد يراقب مهاجم النصر السعودي

وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اسم اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكار -المحترف في صفوف فريق النصر السعودي- ضمن قائمة المهاجمين الذين ينوي الاستفادة من خدماتهم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومنذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق قبل أسابيع و"الشياطين الحمر" يدرس مجموعة من الخيارات لملء الفراغ الذي أحدثه في الخط الأمامي، ووضع قائمة من الأسماء لتعويضه، وعلى رأسهم النجم الكاميروني.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" (dailymail) البريطانية، فإن النجم الكاميروني المتألق في صفوف فريق النصر السعودي، الذي سطع نجمه أيضا خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر، يعد من بين أبرز الخيارات التي يراهن عليها المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

وسجل أبو بكار هدف انتصار فريقه الوحيد على الخليج في آخر جولات الدوري السعودي، كما تألق بشكل لافت في المونديال الأخير وسجل هدفين جميلين لمنتخب "الأسود غير المروضة" على كل من صربيا والبرازيل، إلى جانب تقديمه تمريرة حاسمة.

خيارات عديدة

ووفق الصحيفة نفسها، فإن النادي وضع مجموعة من الخيارات في الخط الأمامي في "الميركاتو" الشتوي المقبل، أبرزها اللاعب الفرنسي ماركوس تورام، المحترف في صفوف فريق بروسيا مونشنغلاباخ الألماني.

الدولي الفرنسي (25 عاما) سينتهي عقده مع فريقه الألماني الصيف المقبل، ويسعى "الشياطين الحمر" إلى الظفر بخدماته في "الميركاتو" القادم، أو انتظار نهاية الموسم للتعاقد معه بالمجان.

إلى جانب تورام، يدفع الهولندي إيريك تين هاغ إدارة النادي من أجل الدخول في مفاوضات مع مواطنه ممفيس ديباي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، الذي تألق هو الآخر في كأس العالم الأخيرة، لكنه لم يجد إيقاعه مع الفريق الكتالوني.

مواصلة الصحوة

تقول الصحيفة إن تين هاغ يضغط على إدارة النادي من أجل الدخول بقوة في سوق الانتقالات لتعزيز الخط الأمامي للفريق، الذي يبدو أنه في حاجة إلى لاعبين من المستوى العالي.

ويعيش النادي الأحمر فترة زاهية مؤخرا، بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، آخرها كان على وولفرهامبتون، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي الندوة الصحفية التي تلت مباراة وولفرهامبتون الأخيرة، لم يخف تين هاغ رغبته الكبيرة في الحصول على أسماء من مستوى عال خلال "الميركاتو" المقبل.

وقال "نعلم أن الأمر سيكون صعبا، خاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن عليك أن تجد دائما الأسماء المناسبة، يجب أن نكون مبدعين ونبحث عن اللاعبين المناسبين لنا".

وأضاف "لا نريد مجرد أرقام، بل نريد لاعبين حقيقيين يستجيبون لمعاييرنا الرياضية والمالية، ويكونون قادرين على تقديم الإضافة".

كما أوضح "نريد أن ننافس على جميع الجبهات، صحيح أننا نشكل فريقا قويا، لكننا بحاجة إلى تعزيزه بأسماء قوية أيضا".

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، على بعد 11 نقطة من المتصدر أرسنال.