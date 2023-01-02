رئيس الفيفا من البرازيل: سنطالب جميع الدول إطلاق اسم بيليه على أحد ملاعبها

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عزمه إرسال طلب لجميع الدول الأعضاء عبر العالم من أجل تسمية أحد ملاعبها باسم الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه تكريما لواحد من أبرز من داعب المستديرة على مر التاريخ.

وشارك السويسري إنفانتينو، الاثنين، في مراسم تأبين الراحل "بيليه" التي أقيمت في مسقط رأسه مدينة سانتوس، والتي ارتبط اسمه بفريقها لكرة القدم، بحضور نحو 5 آلاف مراسل صحفي من مختلف دول العالم.

كما عرفت مراسم التأبين حضور رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أدى اليمين الدستورية، إلى جانب نائبه الأول جيرالدو ألكامين.

وفي تصريح أدلى به لقنوات تلفزيونية برازيلية ودولية، قال إنفانتينو: "سوف نطلب من كل الدول بتسمية أحد ملاعبها باسم بيليه".

Segundo Infantino, a intenção do gesto é permitir que Pelé seja para sempre lembrado em lugares que transmitam a emoção e os gols que ele proporcionou durante a carreira.#PeléEterno pic.twitter.com/Gx80bsISwc — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) January 2, 2023

وفي أبريل/ نيسان 2016، كانت هناك مطالب بإعادة تسمية ملعب "الماراكانا" الشهير باسم بيليه، غير أن حاكم الولاية رفض المقترح.

ومباشرة بعد الإعلان عن وفاة بيليه، يوم الخميس الماضي، نشر إنفانتينو تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، كتب فيها: "لكل من يحب اللعبة الجميلة، هذا اليوم الذي لم نرغب جميعنا في مجيئه، وهو اليوم الذي فقدنا فيه بيليه".

وأعادت بادرة إنفانتينو إلى الأذهان الخطوة التي أقدم عليها نادي نابولي الإيطالي، بإعادة تسمية ملعبه الرئيسي باسم النجم الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الذي حمل ألوان الفريق في مناسبات سابقة.

بيد أن الاختلاف بالنسبة لبيليه، هو كون "الملك" البرازيلي لم يحمل قميص سوى فريقين اثنين هما سانتوس البرازيلي وكوسموس الأميركي.

يذكر أن جثمان بيليه قد وصل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مدينة سانتوس -التي يبلغ عدد سكانها 430 ألف نسمة- قادما من مستشفى ألبيرت آينشتاين بساوباولو، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقد توافد الآلاف من كل مدن البرازيل على المدينة من أجل إلقاء التحية الأخيرة على بيليه، في حين أعلنت الشرطة البرازيلية أنها نظمت ما أطلقت عليها بـ"عملية الملك بيليه" لضمان تنظيم سلس لمراسم توديعه.