إصابة أسطورة التنس نافراتيلوفا بسرطان الحلق والثدي

كشفت لاعبة التنس الأولى عالميا سابقا مارتينا نافراتيلوفا اليوم الاثنين عن إصابتها بسرطان الحلق والثدي.

واللاعبة الأميركية المولودة في تشيكوسلوفاكيا السابقة من بين أساطير التنس حيث حصدت 59 لقبا إجمالا في البطولات الأربع الكبرى في الفردي والزوجي.

وقالت اللاعبة السابقة البالغ عمرها 66 عاما في بيان لاتحاد المحترفات "إنها ضربة مزدوجة خطيرة لكن يمكنني التعامل معها. أتمنى الخروج من هذه الأزمة. سأبتعد لفترة لكني سأقاتل".

وكانت نافراتيلوفا، المولودة في جمهورية التشيك لكنها أصبحت مواطنة أميركية عام 1981، كافحت سابقا سرطان الثدي في 2010.

وأضافت نافراتيلوفا أن المرض في مراحله الأولى وستبدأ العلاج الأسبوع المقبل.

وتم اكتشاف المرض لأول مرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني خلال البطولة الختامية لاتحاد المحترفات عندما لاحظت نافراتيلوفا تورما في رقبتها.

وقالت ماري غرينهام ممثلة نافراتيلوفا "لاحظت مارتينا تضخما في الغدد الليمفاوية في رقبتها خلال البطولة الختامية لاتحاد المحترفات في فورث وورث. عندما لم يخف التورم خضعت لفحوص أظهرت وجود سرطان في الحلق في مرحلته الأولى".

وأضافت "في الوقت نفسه الذي كانت فيه مارتينا تخضع لفحوصات على الحلق، تم اكتشاف ورم آخر في الثدي شخصه الأطباء لاحقا على أنه سرطان لا علاقة له مطلقا بسرطان الحلق. كلاهما في مراحل مبكرة ومن الممكن تحقيق نسبة شفاء عظيمة".

وقالت غرينهام إن نافراتيلوفا، التي تعمل الآن في التعليق التلفزيوني والإذاعي، لن تسافر إلى ملبورن لحضور بطولة أستراليا المفتوحة في الفترة من 16 إلى 29 يناير/كانون الثاني، لكنها تأمل في تغطية البطولة عن بعد.