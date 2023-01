بعد تداول فيديو للاعب بوجه مشوه.. بطولات الصفع تثير غضبا جماهيريا ومطالبات بإلغائها

أثار مقطع فيديو من إحدى بطولات الصفع غضبا جماهيريا واسعا، وذلك بعد ظهور أحد اللاعبين بوجه مشوه بعد تلقيه ضربة من خصمه، في مشهد اعتبره الجميع لا علاقة له بالرياضة، وطالب مغردون بإيقاف اللعبة نهائيا وعدم السماح بانتشارها.

وظهر في المقطع اللاعب، كومسا سيميون، الذي كان يواجه، جورتشيكا ألكسندرو، في أحد البطولات في رومانيا، لكن الصفعات جاءت قوية لدرجة لم يصمد معها وجه الأول، ونزف بعض الدماء وتغير شكله تماما.

ورغم ما حدث فإن "كومسا" استطاع استكمال المباراة والفوز بها، ليحقق لقب البطولة بعد ذلك، وتظهر صورته بحزام البطولة وبوجه غريب لم يتعاف من أثر الضربات.

I don't know how this sport is legal. People like to compare it with other combat sports like the MMA and boxing but at least those ones give you an opportunity to block or dodge.

The long term implications of these constant hits to the head don't sit right with me. https://t.co/bGyK2iCQx1

