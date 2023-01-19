شاهد.. العراق يتوّج بطلا لخليجي 25 بعد فوز مثير على عُمان
توّج منتخب العراق بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25″، بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي وامتدت إلى شوطين إضافيين.
وتوّج رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منتخب بلاده بلقبه الأول للبطولة على أرضه منذ 44 عاما، والأول منذ لقبه الأخير عام 1988 في السعودية.
وحاز العراق اللقب 3 مرات قبل اليوم، وكان لقبه الأول على أرضه عام 1979. وبالرغم من عدم التفاؤل قبل انطلاق البطولة والأداء الباهت في المباراة الافتتاحية حين تعادل مع عُمان دون أهداف، فإن سقف الطموح ارتفع تدريجيا لتفرح الجماهير العراقية باللقب.
كليب من #مجلس_قناة_الكاس احتفالاً بفوز منتخب #العراق بلقب #خليجي_زين25 pic.twitter.com/9K2qPttNzN
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
واستقبل جمهور العراق هذه النسخة بحماس شديد، بعد سنوات طويلة من حظر إقامة مباريات المنتخبات على أرضه لأسباب أمنية.
وحفلت المباراة التي أقيمت أمام حشد جماهيري كبير، بالكثير من الإثارة والندية، وجاءت 3 من أهدافها في الشوطين الإضافيين.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان
شاهد لحظة صافرة النهائية وفوز العراق 🇮🇶 بلقب كأس "خليجي 25" #كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/rwUVZYX3he
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
وافتتح إبراهيم بايش التسجيل لمنتخب العراق في الدقيقة 24 بتسدية قوية من خارج منطقة الجزاء.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان
هدف | #العراق 🇮🇶 يتقدم 1 – 0 على #عُمان 🇴🇲 في الدقيقة 24 عن طريق إبراهيم بايش #كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/NWxQYN1mFZ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
وأهدر جميل اليحمدي فرصة إدراك التعادل لمنتخب عمان في الدقيقة 82 بعدما أخفق في ترجمة ركلة جزاء احتسبها الحكم، إذ تصدى لها الحارس العراقي جلال حسن.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان
جلال حسن حارس مرمى #العراق 🇮🇶 يتألق ويتصدى لركلة جزاء لمنتخب #عُمان 🇴🇲#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/UeY3gx9Yor
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
لكن الحكم احتسب ركلة جزاء ثانية في الدقيقة الأخيرة، ونجح هذه المرة صلاح اليحيائي في تسجيل هدف التعادل من خلالها، ثم تم اللجوء إلى شوطين إضافيين.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان
هدف | منتخب #عُمان 🇴🇲 يدرك التعادل 1 – 1 أمام #العراق 🇮🇶 في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق صلاح اليحيائي من ركلة جزاء والمباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية #كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/klCLIcEe8y
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
وتقدم منتخب العراق في الدقيقة 115 من جزاء أخرى احتسبها الحكم هذه المرة لمصلحة أصحاب الأرض سجل منها أمجد عطوان هدف التقدم (2-1)، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني إثارة بالغة.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان
هدف | #العراق 🇮🇶 يتقدم 2 – 1 على #عُمان 🇴🇲 في الدقيقة 116 عن طريق أمجد عطوان من ركلة جزاء #كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/eRNY7t2Gis
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
ففي الدقيقة 119 أدرك البديل عمر المالكي هدف التعادل للمنتخب العماني من كرة رأسية وظن الجميع أن المواجهة ستُحسم عبر ركلات الترجيح.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان
هدف | منتخب #عُمان 🇴🇲 يدرك التعادل 2 – 2 أمام #العراق 🇮🇶 في الدقيقة 119 عبر عمر محمد #كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/Qn7FlWPlIX
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
لكن مناف يونس خطف هدف الفوز لـ"أسود الرافدين" في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وسط فرحة عارمة في مدرجات ملعب البصرة الدولي.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان
هدف | #العراق 🇮🇶 يتقدم 3 – 2 على #عُمان 🇴🇲 في الدقيقة 122 عن طريق مناف يونس #كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/95WocYDytY
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
وحصد مهاجم العراق أيمن حسين جائزة هداف البطولة برصيد 3 أهداف، بينما توج عطوان بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية.
#مجلس_قناة_الكاس | تتويج العراقي أيمن حسين بجائزة هداف بطولة #خليجي_زين25 pic.twitter.com/Rnr2jAibWG
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
وقال حسين لمحطة الكأس القطرية "الحمد لله والشكر لله على اللقب، ومبروك للجماهير الحاضرة في استاد البصرة. استحققنا الفوز بالمباراة والبطولة. كرة القدم وحدت الشعب العراقي".
وقال لاعب العراق أمير العماري "هذه المباراة المجنونة تعبتني ذهنيا حقا".
وقال الحارس العراقي "لأول مرة منذ 44 عاما نتوج باللقب على أرضنا في العراق. لذلك نهنئ الجماهير على الفوز".
#مجلس_قناة_الكاس | لقاءات مع لاعبي منتخب #العراق واحتفالهم مع مراسل #قنوات_الكاس#خليجي_زين25 pic.twitter.com/bg42STOYuM
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023