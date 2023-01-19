شاهد.. العراق يتوّج بطلا لخليجي 25 بعد فوز مثير على عُمان

توّج منتخب العراق بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25″، بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي وامتدت إلى شوطين إضافيين.

وتوّج رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منتخب بلاده بلقبه الأول للبطولة على أرضه منذ 44 عاما، والأول منذ لقبه الأخير عام 1988 في السعودية.

وحاز العراق اللقب 3 مرات قبل اليوم، وكان لقبه الأول على أرضه عام 1979. وبالرغم من عدم التفاؤل قبل انطلاق البطولة والأداء الباهت في المباراة الافتتاحية حين تعادل مع عُمان دون أهداف، فإن سقف الطموح ارتفع تدريجيا لتفرح الجماهير العراقية باللقب.

واستقبل جمهور العراق هذه النسخة بحماس شديد، بعد سنوات طويلة من حظر إقامة مباريات المنتخبات على أرضه لأسباب أمنية.

وحفلت المباراة التي أقيمت أمام حشد جماهيري كبير، بالكثير من الإثارة والندية، وجاءت 3 من أهدافها في الشوطين الإضافيين.

وافتتح إبراهيم بايش التسجيل لمنتخب العراق في الدقيقة 24 بتسدية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر جميل اليحمدي فرصة إدراك التعادل لمنتخب عمان في الدقيقة 82 بعدما أخفق في ترجمة ركلة جزاء احتسبها الحكم، إذ تصدى لها الحارس العراقي جلال حسن.

لكن الحكم احتسب ركلة جزاء ثانية في الدقيقة الأخيرة، ونجح هذه المرة صلاح اليحيائي في تسجيل هدف التعادل من خلالها، ثم تم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان

هدف | منتخب #عُمان 🇴🇲 يدرك التعادل 1 – 1 أمام #العراق 🇮🇶 في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق صلاح اليحيائي من ركلة جزاء والمباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية #كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/klCLIcEe8y — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023

وتقدم منتخب العراق في الدقيقة 115 من جزاء أخرى احتسبها الحكم هذه المرة لمصلحة أصحاب الأرض سجل منها أمجد عطوان هدف التقدم (2-1)، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني إثارة بالغة.

ففي الدقيقة 119 أدرك البديل عمر المالكي هدف التعادل للمنتخب العماني من كرة رأسية وظن الجميع أن المواجهة ستُحسم عبر ركلات الترجيح.

لكن مناف يونس خطف هدف الفوز لـ"أسود الرافدين" في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وسط فرحة عارمة في مدرجات ملعب البصرة الدولي.

وحصد مهاجم العراق أيمن حسين جائزة هداف البطولة برصيد 3 أهداف، بينما توج عطوان بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية.

وقال حسين لمحطة الكأس القطرية "الحمد لله والشكر لله على اللقب، ومبروك للجماهير الحاضرة في استاد البصرة. استحققنا الفوز بالمباراة والبطولة. كرة القدم وحدت الشعب العراقي".

وقال لاعب العراق أمير العماري "هذه المباراة المجنونة تعبتني ذهنيا حقا".

وقال الحارس العراقي "لأول مرة منذ 44 عاما نتوج باللقب على أرضنا في العراق. لذلك نهنئ الجماهير على الفوز".