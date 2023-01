كان مدافعا عن الإسلام وسفيرا له.. العالم يحتفي بذكرى مولد أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي

رغم وفاته منذ نحو 7 سنوات فإن نجوميته لم تغب؛ إذ احتفى رواد منصات التواصل الاجتماعي حول العالم -الثلاثاء- بذكرى مولد أسطورة الملاكمة الأميركي محمد علي، وضجت المنصات بلقطاته المميزة من المباريات التي خاضها، كما شارك المغردون مواقفه الأخلاقية الخالدة.

وولد محمد علي في 17 يناير/كانون الثاني 1942 بولاية كنتاكي الأميركية، وحمل حينذاك اسم كاسيوس كلاي، الذي غيّره بعد اعتناقه الإسلام إلى محمد علي.

وهنأت "رشيدة علي" ابنة الأسطورة والدها بيوم ميلاده، وكتبت على حسابها في تويتر "عيد ميلاد سعيد أبي، سأظل أستلهم من عطفك وإيمانك وتواضعك دائمًا، أفتقدك كل يوم".

كما احتفى الحساب الرسمي للألعاب الأولمبية بالملاكم العالمي، مذكرًا بميداليته الذهبية التي حققها في الأولمبياد في عمر 18 عاما فقط، والتي كانت بداية لكثير من الإنجازات في عالم الملاكمة.

"If your dreams don't scare you, they're not big enough." 💪 Muhammad Ali (then known as Cassius Clay) won the Olympic 🥇 at Rome in 1960 as an 18-year-old! 🫡#Boxing | #MuhammadAli pic.twitter.com/8c3ZvYqjT3 — Olympic Khel (@OlympicKhel) January 17, 2023

وحقق محمد علي بعد الأولمبياد مسيرة فريدة، وأصبح في بدايتها أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل بعد الفوز بها عام 1964، ثم أصبح الوحيد الذي حقق اللقب 3 مرات بعد فوزه بها مجددا في 1974 و1978.

The Greatest 🐐 Happy birthday to the one & only @MuhammadAli 🎂 pic.twitter.com/MgZsCfnR3t — Top Rank Boxing (@trboxing) January 17, 2023

ونشر رواد المنصات كثيرا من النزالات الخالدة التي تخللت تلك المسيرة، وعلى رأسها نزاله أمام بطل العالم سوني ليستون عام 1964، وموقعة الغابة التي خاضها ضد جورج فورمان في زائير عام 1974.

واشتهر محمد علي خلال مسيرته بأسلوبه المميز في الملاكمة، حيث كان يعتمد على مهارته وسرعة حركته وضرباته المفاجئة في أسلوب جديد لم يكن معتادًا بين أبطال الوزن الثقيل.

Muhammad Ali, an American professional boxer and activist regarded as one of the most significant sports figures of the 20th century, was born #OnThisDay in 1942 🥊 “Cassius Clay (later Muhammad Ali)”

🎨 #GeorgeSilk

📅 1963

🏛️ @LIFE pic.twitter.com/nEBjVfrkyg — Google Arts&Culture (@googlearts) January 17, 2023

كما أبرز رواد المنصات المواقف الأخلاقية المشرفة التي اتخذها محمد علي في مسيرته، حيث كان مدافعًا عن الإسلام وعن حقوق ذوي البشرة السمراء في كل مكان، وكذلك لم ينس الجميع موقفه إبان حرب فيتنام.

وكان محمد علي رفض الانضمام إلى الجيش والسفر إلى فيتنام أثناء الحرب الأميركية رافضًا أن يشارك في "حرب غير مبررة ولا تتناسب مع دينه".

وتسبب هذا الموقف في أزمة كبيرة لمحمد علي في أميركا، حيث قُدم للمحاكمة وجُرّد من لقبه العالمي، كما أوقف عن ممارسة الملاكمة 3 سنوات.

وأشاد مغردون بتلك المواقف المشرفة لمحمد علي، كما أشادوا بإصراره على التعريف بالإسلام والدعوة له في كل الأماكن واستثمار شعبيته لنصرة القضايا التي يؤمن بها.

وقال الصحفي المهتم بالملاكمة جورجي ليرا -عبر حسابه على تويتر- "منذ 81 عامًا في لويزفيل بكنتاكي وُلد محمد علي، وكان أكثر من مجرد رياضي، كان شخصية تاريخية، ولم يحدث في التاريخ أن كان للرياضي مثل هذا التأثير على المجتمع في عصره".

وتوفي محمد علي عام 2016 عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض باركنسون الذي عانى منه منذ نهاية مسيرته في الملاكمة.

Happy Birthday, Muhammad! Our champion would have been 81 today. We are so proud to carry on in his footsteps of Greatness each and every day. pic.twitter.com/il49s5AleS — Muhammad Ali Center (@AliCenter) January 17, 2023

Hace 81 años, en Louisville, Kentucky, nacía Cassius Clay, luego conocido como Muhammad Ali.

Ali más que un deportista es un personaje histórico.

Jamás en la historia un deportista tuvo tanto impacto e influencia en la sociedad de su época.

The Greatest of All Time

Felicidades pic.twitter.com/x9HcfH5WgA — Jorge Lera (@jorgelerabox) January 18, 2023

Happy Birthday to THE GREATEST!

Here’s a ticket to his first fight after changing his name from Cassius Clay to MUHAMMAD ALI

May 25th 1965 – Ali knocks out Sonny Liston in the first round with what boxing historians would go on to dub the “Phantom Punch.” 🦋 🐝 @PSAcard pic.twitter.com/RT64whA3VX — Tom DeNucci (@TomDeNucci) January 17, 2023

REMEMBERING MUHAMMAD ALI ON HIS BIRTHDAY TODAY Remembering the legendary boxer Muhammad Ali on his birthday today (January 17, 1942 – June 3, 2016). He would have been 81 today. Born as Cassius Clay, he became a boxing icon as well as a peace activist and a philanthropist. pic.twitter.com/YLoruYGVIv — Mr Kakaki 🎤 (@AdamKhalid5959) January 17, 2023

هنيئاً لمن يستثمرون مكانتهم و مناصبهم في نصرة الدين، ونشره بكافة اقطاب الأرض 🖤 pic.twitter.com/XOoEA2JVsw — Ali Khudair (@AIiKhudair) January 17, 2023