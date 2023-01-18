شاهد.. كوبلر يفوز بتبادل ماراثوني للضربات بلغ 70 ضربة في أستراليا المفتوحة للتنس

تقاسم كارين ختشانوف وجيسون كوبلر تبادلا ماراثونيا للضربات بلغ 70 ضربة خلال مباراتهما في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء لكن النهاية لم تكن في قوة البداية.

وكان الروسي ختشانوف يرسل للتقدم بمجموعتين دون رد في موقعة بين لاعبين يجيدان اللعب من الخط الخلفي قبل أن ينجح الأسترالي كوبلر في اقتناص فرصة لكسر الإرسال.

وتبادل اللاعبان الضربات لمدة 90 ثانية قبل أن تصطدم ضربة خلفية سددها كوبلر بطرف الشبكة وتسقط على الجانب الآخر من الملعب تاركة ختشانوف دون حيلة على الخط الخلفي.

وذهلت عقول الجماهير الأسترالية من الفرحة، ومضى كوبلر قدما ليفوز بالمجموعة 7-5 ليعادل نتيجة المباراة 1-1.

وكان يتعين على اللاعبين الاستمرار مدة أطول في المباراة لتحطيم الرقم القياسي لأطول تبادل ماراثوني للضربات في مباراة رسمية والذي يعتقد أنه يعود لعام 1984.

وتبادلت جين هيبنر وفيكي نيلسون الضربات لمدة 29 دقيقة في ريتشموند بفرجينا في مباراة مرت فيها الكرة فوق الشبكة 643 مرة بشكل مذهل.

ولم يشكل التبادل الماراثوني اليوم للضربات رقما قياسيا حتى في بطولة أستراليا المفتوحة أو في ملعب جون كاين.

وتبادل الفرنسيان جيل سيمون وجايل مونفيس 71 ضربة في الملعب نفسه في الدور الثالث عام 2013، وفاز سيمون بالنقطة والمباراة.