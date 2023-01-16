على طريقة تتويج ميسي.. شاهد- العطية يهدي البشت القطري للأرجنتيني المتوج برالي داكار للدراجات

أهدى بطل الرالي العالمي ناصر العطية البشت القطري إلى الدراج الأرجنتيني كيفن بينافيدس في أثناء تتويجه بطلا لرالي داكار عن فئة الدراجات في السعودية أمس الأحد.

ونشر العطية -عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر- مقطع فيديو للحظة صعوده إلى منصة التتويج ليهدي بينافيدس البشت ويُلبسه إياه، على طريقة تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم 2022 في قطر عندما ألبسه البشت أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وظهرت علامات السعادة الغامرة على وجه البطل الأرجنتيني، الذي احتفل بعد ارتداء البشت واحتضن العطية.

Congratulations bro @kmbenavides 👏🏼 memories bring back

😁 2022🏆🇦🇷 pic.twitter.com/TihcxRDaUy — Nasser S Al Attiyah (@AlAttiyahN) January 15, 2023

وهنأ العطية، الدراج الأرجنتيني بالتتويج، مشيرا إلى أن اللقطة تعود بالذكريات إلى لحظة تتويج ميسي بكأس العالم يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتداولت وسائل إعلام وناشطون قطريون مقطع الفيديو، كما أعاد بينافيدس مشاركته على حسابه الشخصي عبر موقع تويتر، معلقا على اللقطة بقوله "يا له من شرف"، مهنئا العطية أيضا بتتويجه بلقب رالي داكار 2023.

What an honor 🫶🏼🥹 Congrats champ! 💪🏼🏆 https://t.co/Ictj8iOj0a — Kevin Benavides (@kmbenavides) January 15, 2023

وخلال حفل التتويج نفسه، توج العطية أيضا بلقب رالي دكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته مع نهاية المرحلة الـ14 الأخيرة في الدمام بالسعودية التي تستضيف منافسات الرالي، وسط مشاركة 820 سائقا وملاحا، يمثلون 68 دولة مختلفة.

ونشر البطل الأرجنتيني لاحقا صورة أخرى له بالبشت من فعاليات تتويجه، وكتب عليها -مشيرا إلى حساب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم- "اهدؤوا يا رفاق، لقد فزت بالسباق في السعودية".

Tranquilos muchachos @afa ! Les gane el partido en Arabia Saudita 😂 🇦🇷✊🏼 pic.twitter.com/0RGia42fLE — Kevin Benavides (@kmbenavides) January 16, 2023

ناصر العطية يلبس البشت الدراج الارجنتيني . pic.twitter.com/mcIIUTX8MH — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) January 15, 2023