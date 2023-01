عرض إنجليزي وقوانين دوري أبطال أوروبا قد يعجلان برحيل المغربي زياش عن تشلسي

اقترب الدولي المغربي حكيم زياش من مغادرة ناديه تشلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن بات هدفا رئيسيا لنادي نيوكاسل -ثالث البريميرليغ- إلى جانب رغبة "البلوز" في تسريحه حتى يتسنى له قيد لاعبيه الجدد في دوري أبطال أوروبا، بناء على قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة.

ووضع نادي نيوكاسل الإنجليزي النجم المغربي حكيم زياش، ضمن قائمة أبرز اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال "الميركاتو" الشتوي، من أجل تعزيز خطه الأمامي ومواصلة المستوى الكبير الذي يبصم عليه إلى غاية آخر جولة من البريميرليغ.

وبحسب صحيفة "ذا تلغراف" (The Telegraph) البريطانية، فإن زياش لن يكون هو لاعب تشلسي الوحيد الذي يرغب نيوكاسل في التعاقد معه خلال هذا الشهر، بل إن زميليه في "البلوز" كونور كالاغر ولوفتوس تشيك، يعتبران أيضا من أولويات الفريق.

وبصم الدولي المغربي على أداء متأرجح مع الفريق الأزرق منذ بداية الموسم، لكنه أبان عن إمكانياته الكبيرة في المشاركة التاريخية مع "أسود الأطلس" خلال كأس العالم "قطر 2022″، كما أنه كان نجم المباراة الأخيرة أمام كريستال بالاس 1-0 بعد أن كان وراء التمريرة الحاسمة في هدف الانتصار الذي وقعه الألماني كاي هافرتز.

تقول الصحيفة إن غراهام بوتر قد يكون مترددا كثيرا قبل الموافقة على رحيل الثنائي كونور كالاغر ولوفتوس تشيك بسبب توالي الإصابات في توليفته الأساسية، لكنه سيكون منفتحا كثيرا على مغادرة اللاعب المغربي زياش، وهو الموقف الذي تشاطره معه إدارة النادي أيضا.

كذلك، سيتعين على نادي "البلوز" الاستغناء عن لاعبين اثنين من غير الناشئين في النادي قبل خوض ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني بعد وصول كل من ميخايلو مودريك وجواو فيليكس وبينوا بادياشيل خلال "الميركاتو" الشتوي الحالي.

لذلك فإن الاستغناء عن زياش قد يكون أحد الحلول المطروحة على النادي لضمان مشاركة الوافدين الجدد.

What a pass from Hakim Ziyech for Kai Havertz goal!!!! pic.twitter.com/qymN8arp7k

— Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) January 15, 2023