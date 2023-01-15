بالفيديو – لاعب "بديل" يحتفل بهدفه من دكة الاحتياط.. لقطة طريفة في الدوري المغربي
كان المهاجم الإيفواري لامين دياكيطي نجم الجولة الـ12 من الدوري المغربي لكرة القدم، بسبب احتفاليته الطريفة بالهدف الذي احتسب لصالحه من مباراة فريقه الجيش الملكي أمام أولمليك خريبكة، والذي منح زملاءه الانتصار "2-0" وصدارة الدوري.
فعلى خلاف العادة، احتفل مهاجم الجيش الملكي بهدفه الثاني وهو في دكة الاحتياط وبقميص اللاعبين البدلاء بعد أن تم تبديله من طرف مدرب الفريق، وقد توجه زملاؤه ممن هم على المستطيل الأخضر إلى دكة البدلاء لمشاركة زميلهم "البديل" فرحة هدفه.
أولمبيك خريبكة 0-2 الجيش الملكي هدف #لامين_دياكيتي في الدقيقة 69#البطولة_الإحترافية_إنوي | #الجولة12#أولمبيك_خريبكة#الجيش_الملكي#خريبكة#المغرب#OCKFAR pic.twitter.com/3gduJg0pq3
— Arryadia TV (@arryadiatv) January 14, 2023
فقد سجل دياكيتي هدفا في الدقيقة الـ68 من زمن المباراة، بعد أن استغل ارتباكا في الدفاع وتابع بشكل جيد تمريرة ثابتة، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.
وبينما الحكام في غرفة "المساعدة بتقنية الفيديو (الفار) يعيدون اللقطة من أجل الحسم في مشروعية الهدف، قام مدرب فريق الجيش الملكي بتغييره بلاعب آخر.
وفي الدقيقة الـ72 قرر حكم المباراة احتساب الهدف لصالح لامين دياكيتي، الذي احتفل به وهو يرتدي قميص البدلاء، في مشهد نادر وطريف تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد مكن هذا الانتصار فريق العاصمة المغربي من صدارة الدوري برصيد 25 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المطارد الوداد البيضاوي.