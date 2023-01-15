شاهد- إنجاز غير مسبوق.. القطري العطية يتوج بلقب رالي دكار للمرة الخامسة بمسيرته

توج السائق القطري ناصر صالح العطية بلقب رالي دكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته مع نهاية المرحلة الـ14 الأخيرة في الدمام بالمملكة العربية السعودية التي تستضيف منافسات الرالي وسط مشاركة 820 سائقا وملاحا، يمثلون 68 دولة مختلفة.

وتقدم العطية ضمن منافسات النسخة الـ45 بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) بطل العالم للراليات 9 مرات، في حين حلّ الشاب البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا) ثالثًا متأخرًا بفارق 1:1.13 ساعة.

ونجح العطية في المحافظة على صدارة الترتيب العام طيلة مراحل السباق بعدما قطع بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل، مسافة المرحلة الـ14 التي جرت بين الهفوف والدمام لمسافة 406 كيلومترات.

وخرج العطيّة منتصرًا بعد أن أكمل مراحل الرالي الـ14 في زمنٍ إجمالي بلغ 45 ساعة و3:15 دقائق، إذ أصبح السائق القطري البالغ من العمر 52 عاما ثاني أكثر السائقين نجاحا على صعيد عدد الانتصارات بفئة السيارات في رالي دكار، حيث يتأخّر بـ3 ألقاب فقط عن بيترانسيل الذي يملك 8 ألقاب، فيما يتقدم بعدد الألقاب في رالي دكار على الفنلندي أري فاتانن (4 ألقاب).

وتوج العطية في النسخ السابقة من رالي دكار الصحراوي في الأعوام 2011 و2015 و2019 و2022.