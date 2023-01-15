رياضة

أردوغان يختار صورة سجود منتخب المغرب الأفضل رياضيا خلال عام 2022

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في تصويت الأناضول لاختيار "صور العام" الملتقطة من قبل مراسلي ومصوري الوكالة داخل البلاد وخارجها عام 2022. وقدم رئيس مجلس إدارة الأناضول، المدير العام، سردار قره غوز معلومات للرئيس التركي حول الصور. وفي فئة الأخبار، اختار الرئيس أردوغان صورة بعنوان (الرحلة الأولى لـ"توغ") للمصور سرغن سزغين، التقطها خلال افتتاح مصنع السيارة المحلية الكهربائية التركية.أما في فئة البيئة والحياة، فاختار أردوغان صورة "إخماد الحريق" للمصور أورهان تشيتشك، وهي صورة لسلحفاة أصيبت بحريق في غابات ولاية موغلا التركية، يقدم لها عنصر من قوات الجندرمة الماء. وفي فئة الرياضة، اختار أردوغان صورة "سجدة الشكر" للمنتخب المغربي في منافسات كأس العام بقطر، للمصور صالح زكي فضلي أوغلو. ( Murat Kula - وكالة الأناضول )
أردوغان يختار صورة منتخب المغرب في المونديال الأفضل رياضيا خلال العام الماضي (وكالة الأناضول)
15/1/2023

اختار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صورة لمنتخب المغرب لكرة القدم ضمن منافسات كأس العالم الأخيرة في قطر كأحسن صورة رياضية تم التقاطها خلال العام الماضي من طرف عدسات كاميرا وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتظهر الصورة عناصر المنتخب المغربي وهم يسجدون جماعة بعد الانتصار على إسبانيا بضربات الترجيح في ثمن نهائي المونديال، ووصولهم للمربع الذهبي، وهي الصورة التي اختارت لها الوكالة عنوان "سجدة شكر" وقد التقطتها عدسة المصور صالح زكي فضلي أوغلو.

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في تصويت الأناضول لاختيار "صور العام" الملتقطة من قبل مراسلي ومصوري الوكالة داخل البلاد وخارجها عام 2022. وقدم رئيس مجلس إدارة الأناضول، المدير العام، سردار قره غوز معلومات للرئيس التركي حول الصور. وفي فئة الأخبار، اختار الرئيس أردوغان صورة بعنوان (الرحلة الأولى لـ"توغ") للمصور سرغن سزغين، التقطها خلال افتتاح مصنع السيارة المحلية الكهربائية التركية.أما في فئة البيئة والحياة، فاختار أردوغان صورة "إخماد الحريق" للمصور أورهان تشيتشك، وهي صورة لسلحفاة أصيبت بحريق في غابات ولاية موغلا التركية، يقدم لها عنصر من قوات الجندرمة الماء. وفي فئة الرياضة، اختار أردوغان صورة "سجدة الشكر" للمنتخب المغربي في منافسات كأس العام بقطر، للمصور صالح زكي فضلي أوغلو. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - وكالة الأناضول )
سجدة منتخب المغرب بعد التأهل لربع نهائي كأس العالم على حساب إسبانيا (وكالة الأناضول)

وحقق "أسود الأطلس" أفضل إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ كأس العالم خلال أول مونديال يقام على الأراضي العربية، وذلك بعد أن وصل إلى المربع الذهبي للمنافسة وتخطى كبار الكرة في العالم على غرار بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، قبل أن تنتهي رحلته على يد منتخب فرنسا في دور النصف 0-2.

اختيار الرئيس أردوغان لهذه الصورة جاء بمناسبة مشاركته في التصويت الذي تنظمه الأناضول منذ عام 2012 ويعرف مشاركة العديد من كبار المسؤولين والوزراء والساسة، في مقدمتهم الرئيس أردوغان، إضافة إلى الرياضيين والفنانين وغيرهم.

وفي فئة الأخبار، وقع اختيار الرئيس أردوغان على صورة بعنوان (الرحلة الأولى لـ"توغ")، التقطت خلال افتتاح مصنع السيارة المحلية الكهربائية التركية.

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في تصويت الأناضول لاختيار "صور العام" الملتقطة من قبل مراسلي ومصوري الوكالة داخل البلاد وخارجها عام 2022. وقدم رئيس مجلس إدارة الأناضول، المدير العام، سردار قره غوز معلومات للرئيس التركي حول الصور. وفي فئة الأخبار، اختار الرئيس أردوغان صورة بعنوان (الرحلة الأولى لـ"توغ") للمصور سرغن سزغين، التقطها خلال افتتاح مصنع السيارة المحلية الكهربائية التركية.أما في فئة البيئة والحياة، فاختار أردوغان صورة "إخماد الحريق" للمصور أورهان تشيتشك، وهي صورة لسلحفاة أصيبت بحريق في غابات ولاية موغلا التركية، يقدم لها عنصر من قوات الجندرمة الماء. وفي فئة الرياضة، اختار أردوغان صورة "سجدة الشكر" للمنتخب المغربي في منافسات كأس العام بقطر، للمصور صالح زكي فضلي أوغلو. ( Sergen Sezgin - وكالة الأناضول )
صورة (الرحلة الأولى لـ"توغ")، التقطت خلال افتتاح مصنع السيارة المحلية الكهربائية التركية (وكالة الأناضول)

أما في فئة البيئة والحياة، فقد اختار أردوغان صورة "إخماد الحريق، وهي صورة لسلحفاة أصيبت بحريق في غابات ولاية موغلا التركية، يقدم لها عنصر من قوات الجندرمة الماء.

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في تصويت الأناضول لاختيار "صور العام" الملتقطة من قبل مراسلي ومصوري الوكالة داخل البلاد وخارجها عام 2022. وقدم رئيس مجلس إدارة الأناضول، المدير العام، سردار قره غوز معلومات للرئيس التركي حول الصور. وفي فئة الأخبار، اختار الرئيس أردوغان صورة بعنوان (الرحلة الأولى لـ"توغ") للمصور سرغن سزغين، التقطها خلال افتتاح مصنع السيارة المحلية الكهربائية التركية.أما في فئة البيئة والحياة، فاختار أردوغان صورة "إخماد الحريق" للمصور أورهان تشيتشك، وهي صورة لسلحفاة أصيبت بحريق في غابات ولاية موغلا التركية، يقدم لها عنصر من قوات الجندرمة الماء. وفي فئة الرياضة، اختار أردوغان صورة "سجدة الشكر" للمنتخب المغربي في منافسات كأس العام بقطر، للمصور صالح زكي فضلي أوغلو. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - وكالة الأناضول )
صورة "إخماد الحريق"، وهي صورة لسلحفاة أصيبت بحريق في غابات ولاية موغلا التركية (وكالة الأناضول)

جدير بالذكر أنه يتم اختيار صور العام من بين 85 صورة فوتوغرافية تعد الأكثر إثارة لإعجاب المصوّرين الصحفيين، وتتعلق بمواضيع مختلفة مثل الحرب والسياسة والرياضة والمجتمع والتطورات المؤثرة في الأجندة التركية والعالمية.

ويتم التصويت وفق 3 فئات هي: الأخبار، الرياضة، البيئة والحياة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول