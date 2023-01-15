أردوغان يختار صورة سجود منتخب المغرب الأفضل رياضيا خلال عام 2022

اختار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صورة لمنتخب المغرب لكرة القدم ضمن منافسات كأس العالم الأخيرة في قطر كأحسن صورة رياضية تم التقاطها خلال العام الماضي من طرف عدسات كاميرا وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتظهر الصورة عناصر المنتخب المغربي وهم يسجدون جماعة بعد الانتصار على إسبانيا بضربات الترجيح في ثمن نهائي المونديال، ووصولهم للمربع الذهبي، وهي الصورة التي اختارت لها الوكالة عنوان "سجدة شكر" وقد التقطتها عدسة المصور صالح زكي فضلي أوغلو.

وحقق "أسود الأطلس" أفضل إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ كأس العالم خلال أول مونديال يقام على الأراضي العربية، وذلك بعد أن وصل إلى المربع الذهبي للمنافسة وتخطى كبار الكرة في العالم على غرار بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، قبل أن تنتهي رحلته على يد منتخب فرنسا في دور النصف 0-2.

اختيار الرئيس أردوغان لهذه الصورة جاء بمناسبة مشاركته في التصويت الذي تنظمه الأناضول منذ عام 2012 ويعرف مشاركة العديد من كبار المسؤولين والوزراء والساسة، في مقدمتهم الرئيس أردوغان، إضافة إلى الرياضيين والفنانين وغيرهم.

وفي فئة الأخبار، وقع اختيار الرئيس أردوغان على صورة بعنوان (الرحلة الأولى لـ"توغ")، التقطت خلال افتتاح مصنع السيارة المحلية الكهربائية التركية.

أما في فئة البيئة والحياة، فقد اختار أردوغان صورة "إخماد الحريق، وهي صورة لسلحفاة أصيبت بحريق في غابات ولاية موغلا التركية، يقدم لها عنصر من قوات الجندرمة الماء.

جدير بالذكر أنه يتم اختيار صور العام من بين 85 صورة فوتوغرافية تعد الأكثر إثارة لإعجاب المصوّرين الصحفيين، وتتعلق بمواضيع مختلفة مثل الحرب والسياسة والرياضة والمجتمع والتطورات المؤثرة في الأجندة التركية والعالمية.

ويتم التصويت وفق 3 فئات هي: الأخبار، الرياضة، البيئة والحياة.