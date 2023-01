أرسنال يحسم ديربي لندن أمام توتنهام ويبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي

حسم أرسنال "ديربي" لندن في الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإنجليزي، بفوزه على جاره وغريمه اللدود توتنهام بهدفين بدون رد، وبذلك يبتعد 8 نقاط عن منافسه المباشر مانشستر سيتي (حامل اللقب) في الصدارة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 47 نقطة مقابل 39 لمانشستر سيتي الذي خسر أمام جاره مانشستر يونايتد 1-2 أمس السبت.

ويبحث أرسنال عن لقبه الأول منذ موسم 2003-2004 عندما أكمل ذلك الفريق بقيادة مدربه الفرنسي أرسين فينغر الموسم بأكمله من دون أي خسارة.

وهذا الفوز هو الأول لأرسنال على توتنهام في ملعب الأخير منذ 9 سنوات عندما كان مدربه الحالي الإسباني ميكل أرتيتا لاعبا في صفوفه.

