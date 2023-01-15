أرسنال يحسم ديربي لندن أمام توتنهام ويبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي

حسم أرسنال "ديربي" لندن في الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإنجليزي، بفوزه على جاره وغريمه اللدود توتنهام بهدفين بدون رد، وبذلك يبتعد 8 نقاط عن منافسه المباشر مانشستر سيتي (حامل اللقب) في الصدارة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 47 نقطة مقابل 39 لمانشستر سيتي الذي خسر أمام جاره مانشستر يونايتد 1-2 أمس السبت.

ويبحث أرسنال عن لقبه الأول منذ موسم 2003-2004 عندما أكمل ذلك الفريق بقيادة مدربه الفرنسي أرسين فينغر الموسم بأكمله من دون أي خسارة.

وهذا الفوز هو الأول لأرسنال على توتنهام في ملعب الأخير منذ 9 سنوات عندما كان مدربه الحالي الإسباني ميكل أرتيتا لاعبا في صفوفه.

🔴 More than three points. ✊ Always forward – together pic.twitter.com/RsupXz9IbI — Arsenal (@Arsenal) January 15, 2023

وفرض أرسنال سيطرته على مجريات الشوط الأول تماما وشكل خطورة متواصلة على مرمى توتنهام في حين أخفق الأخير في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى أرون رامسدايل.

ونجح أرسنال في افتتاح التسجيل عندما سار بوكايو ساكا بالكرة على الجبهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة وأطلق كرة قوية لم يحسن الحارس الفرنسي هوغو لوريس التعامل معها فأدخلها خطأ داخل شباكه في الدقيقة 14.

وأضاف القائد النرويجي مارتن أوديغارد الهدف الثاني في الدقيقة 36، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ودخل توتنهام الشوط الثاني بوجه مختلف حيث رمى بثقله من أجل تعديل النتيجة وشكل ضغطا كبيرا على أرسنال لكن دفاع الأخير ومن خلفه الحارس حالا دون تسجيل توتنهام لأي هدف.

وبهذه الخسارة بقي توتنهام خامسا لكنه بات يبتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع آخر المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي والذي لعب مباراة أقل منه أيضا.

Stretching the gap at the #PL summit 🔴 pic.twitter.com/aBdltgdb7p — Premier League (@premierleague) January 15, 2023

نيوكاسل يحقق فوزا متأخرا

واستعاد نيوكاسل يونايتد المركز الثالث من مانشستر يونايتد بفوز متأخر على ضيفه فولهام 1-0.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 38 نقطة متفوقا على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف فقط، علما أن الأخير يملك مباراة مؤجلة.

وسجل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة إثر دربكة أمام المرمى.

تشيلسي يعود إلى سكة الانتصارات

في المقابل، تنفس تشلسي ومدربه غراهام بوتر الصعداء بفوزه على جاره كريستال بالاس 1-0 محققا أول انتصار له منذ مطلع العام الحالي.

وسجل المهاجم الألماني الدولي كاي هافيرتس هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية رائعة مستغلا تمريرة الجناح المغربي حكيم زياش في الدقيقة 64.

وعلى الرغم من الفوز لا يزال تشلسي متخلفا بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع.