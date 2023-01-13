خدع أصدقاءه وعائلته ليعيش حياة الترف.. سجن نجم البريميرليغ السابق بتهمة الاحتيال

قضت محكمة "ساورثوارك كراون" في العاصمة الإنجليزية لندن بسجن لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد روفوس 7 سنوات ونصف، بتهمة النصب والاحتيال على أصدقائه وأفراد من عائلته وسلبهم مبالغ مهمة تقدر بنحو 15 مليون جينيه إسترليني، بالإضافة إلى تهم أخرى مرتبطة بتبييض الأموال.

وحسب صحيفة "ذا صن" (thesun) البريطانية، فإن نجم فريق تشارلتون الإنجليزي السابق (47 عاما) قد ادعى أنه أصبح تاجر عملات، ليتمكن من الاحتيال على أصدقائه وأفراد من عائلته، بينما كان هدفه الحفاظ على أسلوب حياته الباذخ، الذي اعتاده عندما كان نجما من نجوم الكرة في البلاد.

Ex Premier League defender Richard Rufus jailed for seven-and-a-half years at for defrauding friends, family and associates out of £15m in a pyramid scheme.https://t.co/uJ3M8fJk53 pic.twitter.com/8uB60Pg9Af — Dan Roan (@danroan) January 12, 2023

عاش حياة باذخة بأموال غيره

وأوردت الصحيفة أنه دفع نحو 7 ملايين جنيه إسترليني لفائدة مستثمرين، بينما أنفق مليوني جنيه استرليني لأغراض خاصة.

وقد ظهر اللاعب في المدة الأخيرة وهو يقود سيارة فاخرة من طراز "رولز رويس" ويرتدي أفخم البدل وساعات "روليكس" الباهظة الثمن، قبل أن ينتهي به المطاف في السجن 7 سنوات ونصف.

وسيكون اللاعب السابق الذي اعتزل في عام 2004 مجبرا على قضاء نصف المدة داخل أسوار السجن قبل إطلاق سراحه بموجب ترخيص.

ووجه القاضي دافنا سبيرو خطابا قاسيا للاعب لاحتياله على عدد من الأشخاص الذين وضعوا ثقتهم به، بينما وظف أموال استثماراتهم "من أجل عيش حياة المترفين والمتباهين".

In case you missed it:

Former Charlton and Premier League defender Richard Rufus has been jailed after defrauding his friends and family members out of £15m. pic.twitter.com/gMH90jwEwi — The Skuup (@TSkuup) January 12, 2023

وقال القاضي سبيرو في كلمته قبل النطق بالحكم "الأشخاص الذين استثمروا فعلوا ذلك بحسن نية، لقد صدقوا كلامك لأنهم اعتقدوا أنك الصفقة الحقيقية".

وكشفت التحقيقات أن اللاعب السابق أنفق 700 ألف جنيه إسترليني على القروض والرهون واستئجار العقارات الفاخرة على مدى 5 سنوات.

وأنفق أيضا نحو 200 ألف جنيه إسترليني كلها فقط على استئجار السيارات الفاخرة والتباهي فيها في أشهر شوارع لندن.

كذلك قام روفوس بتحويل نحو 500 ألف جنيه إسترليني لمصلحة حساب باسم زوجته وآخر مشترك بينهما.

استغل صورته بصفته لاعبا سابقا

وقال المدعي العام روجز ماكانجولا إن روفوس تصرف بطريقة أنانية دون أن يقلق بشأن ضحاياه.

وأضاف المتحدث نفسه "لقد استغل مكانته بصفته رياضيا محترفا، وعضوًا محترمًا في الكنيسة، واستخدم النية الحسنة لعائلته وأصدقائه لخداعهم وشركائه بملايين الجنيهات من خلال الادعاء الكاذب بأنه كان قادرًا على تقديم استثمار منخفض المخاطر في سوق الصرف الأجنبية".

وأردف "لقد ادعى أنه كان ناجحًا في إستراتيجيات الاستثمار الخاصة به سابقًا، لكن الاستثمارات كانت محفوفة بالمخاطر وخسر أموال ضحاياه الذين كانوا بأمس الحاجة إليها بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني".

مسار "محترم" في البريميرليغ

خاض روفوس 6 مباريات دولية مع إنجلترا تحت 21 سنة خلال مسيرته الاحترافية.

لم يحمل اللاعب قميص العديد من الأندية الإنجليزية، فقد لعب قلب الدفاع فقط مع تشارلتون وخاض 288 مباراة بعد ظهوره الأول في 1994 وهو في الـ19 من عمره.

جاء هدفه الأول على الإطلاق في فوز فريقه التاريخي على سندرلاند في عام 1998 في المباراة النهائية في ويمبلي.

ونقل هدف روفوس المباراة إلى الوقت الإضافي، ومكّن فريقه تشارلتون من الفوز بركلات الترجيح ومن ثم ضمان صعودهم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد وضعت الإصابة حدا لمشواره الكروي واعتزل الكرة رسميا عام 2004.