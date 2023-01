خدع أصدقاءه وعائلته ليعيش حياة الترف.. سجن نجم البريميرليغ السابق بتهمة الاحتيال

قضت محكمة "ساورثوارك كراون" في العاصمة الإنجليزية لندن بسجن لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد روفوس 7 سنوات ونصف، بتهمة النصب والاحتيال على أصدقائه وأفراد من عائلته وسلبهم مبالغ مهمة تقدر بنحو 15 مليون جينيه إسترليني، بالإضافة إلى تهم أخرى مرتبطة بتبييض الأموال.

وحسب صحيفة "ذا صن" (thesun) البريطانية، فإن نجم فريق تشارلتون الإنجليزي السابق (47 عاما) قد ادعى أنه أصبح تاجر عملات، ليتمكن من الاحتيال على أصدقائه وأفراد من عائلته، بينما كان هدفه الحفاظ على أسلوب حياته الباذخ، الذي اعتاده عندما كان نجما من نجوم الكرة في البلاد.

وأوردت الصحيفة أنه دفع نحو 7 ملايين جنيه إسترليني لفائدة مستثمرين، بينما أنفق مليوني جنيه استرليني لأغراض خاصة.

وقد ظهر اللاعب في المدة الأخيرة وهو يقود سيارة فاخرة من طراز "رولز رويس" ويرتدي أفخم البدل وساعات "روليكس" الباهظة الثمن، قبل أن ينتهي به المطاف في السجن 7 سنوات ونصف.

وسيكون اللاعب السابق الذي اعتزل في عام 2004 مجبرا على قضاء نصف المدة داخل أسوار السجن قبل إطلاق سراحه بموجب ترخيص.

ووجه القاضي دافنا سبيرو خطابا قاسيا للاعب لاحتياله على عدد من الأشخاص الذين وضعوا ثقتهم به، بينما وظف أموال استثماراتهم "من أجل عيش حياة المترفين والمتباهين".

