تضم نجمين عربيين وهؤلاء هم المصوتون.. فيفا يكشف عن 14 مرشحا لجائزة أفضل لاعب لعام 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم الخميس عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة "الأفضل" والتي تمنح لأحسن لاعب كرة القدم خلال العام الماضي، والتي تضم 14 اسما من بين الألمع والأكثر تألقا في سماء الكرة الأوروبية في 2022.

ويتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قاد منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم الأخيرة في قطر، والفرنسي كريم بنزيمة (صاحب الكرة الذهبية العام الماضي) بعد أن قاد ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، القائمةَ، ويعتبران الأكثر حظا للظفر بها.

كما تشهد القائمة أيضا وجود اسمين عربيين، هما النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، والنجم المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وواحد من صناع ملحمة وصول "أسود الأطلس" لنصف نهائي كأس العالم.

ويعد باريس سان جرمان الفرنسي الأكثر تمثيلية في هذه القائمة بـ4 لاعبين، متبوعا بنادي مانشستر سيتي وريال مدريد بـ3 لاعبين لكل منهما.

Here are the nominees for #TheBest FIFA Player! 🏆 Cast your vote for your men’s and women’s player on FIFA+! 🗳️https://t.co/oBHBYLotsZ pic.twitter.com/nfJBfCKlJY — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 12, 2023

ويتنافس على هذه الجائزة كل من: ليونيل ميسي وكيليان مبابي وأشرف حكيمي ونيمار (باريس سان جيرمان)، وإيرلينغ هالاند وكيفين دي بروين وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، وروبرت ليفاندوفكي (برشلونة)، وساديو ماني (بايرن ميونخ)، ومحمد صلاح (ليفربول)، وجود بيلينغهام (بروسيا دورتموند).

وستنطلق اليوم الخميس عملية التوصيت على أصحاب جائزة أفضل لاعب في العالم، وستستمر إلى غاية 27 فبراير/شباط المقبل، تاريخ تنظيم حفل الإعلان عن صاحب الجائزة.

وستوزع الأصوات على 4 فئات هي من ستختار صاحب جائزة "الأفضل"، والفئات هي: الصحفيون بنسبة 25%، ومدربو المنتخبات الوطنية 25%، وعمداء المنتخبات 25%، والباقي -أي 25%- من أصوات الجماهير.