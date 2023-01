تضم نجمين عربيين وهؤلاء هم المصوتون.. فيفا يكشف عن 14 مرشحا لجائزة أفضل لاعب لعام 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم الخميس عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة "الأفضل" والتي تمنح لأحسن لاعب كرة القدم خلال العام الماضي، والتي تضم 14 اسما من بين الألمع والأكثر تألقا في سماء الكرة الأوروبية في 2022.

ويتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قاد منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم الأخيرة في قطر، والفرنسي كريم بنزيمة (صاحب الكرة الذهبية العام الماضي) بعد أن قاد ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، القائمةَ، ويعتبران الأكثر حظا للظفر بها.

كما تشهد القائمة أيضا وجود اسمين عربيين، هما النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، والنجم المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وواحد من صناع ملحمة وصول "أسود الأطلس" لنصف نهائي كأس العالم.

ويعد باريس سان جرمان الفرنسي الأكثر تمثيلية في هذه القائمة بـ4 لاعبين، متبوعا بنادي مانشستر سيتي وريال مدريد بـ3 لاعبين لكل منهما.

Here are the nominees for #TheBest FIFA Player! 🏆

Cast your vote for your men’s and women’s player on FIFA+! 🗳️https://t.co/oBHBYLotsZ pic.twitter.com/nfJBfCKlJY

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 12, 2023