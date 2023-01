الفرنسي رينارد يحسم الجدل بشأن رحيله عن تدريب السعودية لقيادة بلجيكا

نفى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم صحة ما تردد بشأن رغبته في الرحيل عن "الأخضر" لتدريب المنتخب البلجيكي خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز.

وقال رينارد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الخميس "الأنباء التي تشير إلى أنني قدمت عرضا لتدريب المنتخب البلجيكي خاطئة تماما".

The news suggesting I presented a proposal to coach the Belgium National team is totally false.

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) January 11, 2023