الفرنسي رينارد يحسم الجدل بشأن رحيله عن تدريب السعودية لقيادة بلجيكا

نفى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم صحة ما تردد بشأن رغبته في الرحيل عن "الأخضر" لتدريب المنتخب البلجيكي خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز.

وقال رينارد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الخميس "الأنباء التي تشير إلى أنني قدمت عرضا لتدريب المنتخب البلجيكي خاطئة تماما".

The news suggesting I presented a proposal to coach the Belgium National team is totally false. — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) January 11, 2023

وكانت صحيفة "هيت نيوزبلاد" (Het Nieuwsblad) البلجيكية زعمت في وقت سابق أن رينارد قدم طلبا لتدريب منتخب بلجيكا بعد الإعلان عن رحيل مارتينيز.

وأضافت الصحيفة أن رينارد "من بين الأسماء التي أبدت رغبة في تولي منصب المدير الفني" رغم عدم إعلان الاتحاد البلجيكي قائمة المدربين الذين أرسلوا طلبات من أجل تولي المنصب الجديد.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم قد أشار في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى نيته البحث عن مدير فني جديد يقود المنتخب الأول خلفا لمارتينيز الذي تولى تدريب منتخب البرتغال بشكل رسمي.

يذكر أن رينارد يرتبط بعقد رسمي مع المنتخب السعودي الأول حتى عام 2027، وقاد "الأخضر" في نهائيات كأس العالم "قطر 2022" وغادر من الدور الأول رغم الفوز 2-1 على منتخب الأرجنتين -الذي توج باللقب- في مباراته الأولى.