فحص هاتفه ورسائله.. الاتحاد الإنجليزي يحقق مع مدافع أكسفورد بتهمة التلاعب بمباراة فريقه مع آرسنال

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا مع اللاعب سيراون براون مدافع أوكسفورد يونايتد بشأن وجود مزاعم التلاعب، في المباراة الأخيرة التي خسرها فريقه صفر-3 أمام آرسنال الاثنين الماضي ضمن منافسات كأس الاتحاد، إلى جانب شبهة تعمده تلقي بطاقة صفراء.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" (dailymail) المحلية، فإن اتحاد اللعبة سيستغل سلطاته ويقوم بفحص هاتف براون وتتبع كل مكالماته الهاتفية ورسائله أو حتى محادثاته على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار التحقيق المذكور.

وأكدت الصحيفة أن اتحاد الكرة قرر فتح تحقيق بعد أن "توصل بمجموعة من الأدلة" بوجود تلاعب من طرف بارون من أجل أغراض مرتبطة بالمراهنات، وهي عبارة عن رسائل عبر تطبيق واتساب.

ويتهم اللاعب الإيرلندي الشمالي (24 عاما) بتعمد تلقي بطاقة صفراء، في الدقيقة 59 من عمر المباراة، بعد أن أقدم على مسك اللاعب بوكايو ساكا.

في حين أكدت "ديلي ميل" أنها توصلت بالعديد من الرسائل من مجموعة من الأشخاص الذين أكدوا أنهم حققوا مكاسب كبيرة من رهانهم على هذه المباراة، في وقت زعم آخرون أنهم شاهدوا العديد من أنصار فريق آرسنال يحتفلون بعد تلقي اللاعب للبطاقة الصفراء مما يزيد من الشكوك حول الأمر.

Club Statement | Arsenal Match — Oxford United FC (@OUFCOfficial) January 11, 2023

من جهته، أكد أكسفورد يونايتد أنه "على علم بهذه الاتهامات" مشددا على التزامه التام بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي في هذه التحقيقات، بينما رفض النادي الإدلاء بأي موقف أو اتخاذ أي قرار إلى حين صدور نتائج التحقيقات.

ويلعب براون في مركز قلب الدفاع منذ انضمامه إلى أكسفورد قادما من كارديف سيتي، ثم تحول إلى مركز الظهير الأيسر، وكان من المرجح أن يبدأ المباراة من دكة البدلاء غير أن المدرب زج به خصيصا من أجل مراقبة ساكا.