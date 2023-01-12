برشلونة يتصدر القائمة.. أقوى 10 أندية دفاعيا في الدوريات الأوروبية الكبرى

يتربع برشلونة على صدارة قائمة الفرق الأقوى دفاعا في الدوريات الخمسة الكبرى، وهو الأمر الذي ساعده على اعتلاء جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى هذه اللحظة من موسم 2022-2023.

واستعرضت صحيفة "أس" (As) الإسبانية الأندية التي تملك خطوط الدفاع الأقوى بالقارة الأوروبية، وبالتحديد بطولات إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

واهتزت شباك الفريق "الكتالوني" 6 مرات فقط في 16 مباراة ببطولة "الليغا" ما يدلل على برشلونة كوّن جدارا صلبا لا اختراقه بسهولة، الأمر الذي يفرض على المنافس بذل العرق من أجل تسجيل هدف في مرمى برشلونة، وفق ما قالت "أس".

📌 Teams with the fewest goals conceded this season in the 🔝 5 European leagues 📉 ▪FC Barcelona: 6

▪Juventus: 7

▪Newcastle: 11

▪Lens: 11

▪Bayern Munich: 13 [via @pedritonumberos] pic.twitter.com/w25JaXY1se — Barça Capricorn ♑ (@capricorn_barca) January 9, 2023

وقالت الصحيفة إن التفوق الدفاعي يرجع للعمل الذي قام به تشافي هيرنانديز، مدرب "البلوغرانا" الذي نجح في تطبيق أسلوب يوازن فيه بين الدفاع والهجوم، مما يخلف استقرارا دفاعيا لبرشلونة.

ونجح برشلونة في الخروج بشباك نظيفة من ملاعب صعبة، مثل "سانشيز بيزخوان" معقل إشبيلية (فاز 3-0) و"سيفاس ميتروبوليتانو" ملعب أتلتيكو مدريد، و"ميستايا" مقر فالنسيا (انتصر فيهما 1-0).

بينما استقبل مرمى "البلوغرانا" هدفا وحيدا في ملعب "أنويتا" أمام ريال سوسيداد (4-1) ومثله في "أل سادار" من أوساسونا (2-1).

لكن برشلونة، وحارسه الألماني مارك أندري تيرشتيغن، انهارا في "سانتياغو برنابيو" أمام الغريم ريال مدريد، ودخلت الكرة الشباك 3 مرات، وهي نصف ما تلقاه الفريق طيلة الموسم الحالي.

كما دخلت الكرة مرمى أبناء المدرب تشافي مرة واحدة في "سبوتيفاي كامب نو" وكان ذلك في الديربي الكتالوني ضد إسبانيول، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وجاء تحسن المردود الدفاعي لبرشلونة، واهتزاز شباكه أقل من غيره بالدوريات الخمسة الكبرى، بفضل استعادة الألماني تير شتيغن، البالغ من العمر 30 عاما، لأفضل مستوى له، والذي يسير بثبات لنيل جائزة زامورا (تُمنح لأفضل حارس بالليغا) لأول مرة في مسيرته.

يوفنتوس وصيف برشلونة

وبعد برشلونة يأتي يوفنتوس في المركز الثاني، الذي دخل مرماه 7 أهداف، ثم نيوكاسل الإنجليزي (11) وفياريال الإسباني رابعاً بقبول 12 هدفا.

وتتشارك أندية سان جيرمان ولانس الفرنسيين، نابولي الإيطالي، ريال بيتيس الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، المركز الخامس، وفي شباك كل منها 13 هدفا.

وحلّ أرسنال -متصدر الدوري الإنجليزي- بالمركز العاشر في قائمة أقوى دفاع بالدوريات الخمسة الكبرى، باستقبال 14 هدفا.

وفيما يلي قائمة أقوى 10 أندية دفاعيا بالدوريات الأوروبية هذا الموسم:

1- برشلونة استقبلت شباكه 6 أهداف في 16 مباراة

2- يوفنتوس استقبلت شباكه 7 أهداف في 17 مباراة

3- نيوكاسل استقبلت شباكه 11 هدفا في 18 مباراة

4- لانس استقبلت شباكه 11 هدفا في 17 مباراة

5- فياريال استقبلت شباكه 12 هدفا في 16 مباراة

6- نابولي استقبلت شباكه 13 هدفا في 17 مباراة

7- سان جيرمان استقبلت شباكه 13 هدفا في 17 مباراة

8- ريال بيتيس استقبلت شباكه 13 هدفا في 16 مباراة

9- بايرن ميونخ استقبلت شباكه 13 هدفا في 15 مباراة

10- أرسنال استقبلت شباكه 14 هدفا في 17 مباراة