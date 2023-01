برشلونة يتصدر القائمة.. أقوى 10 أندية دفاعيا في الدوريات الأوروبية الكبرى

يتربع برشلونة على صدارة قائمة الفرق الأقوى دفاعا في الدوريات الخمسة الكبرى، وهو الأمر الذي ساعده على اعتلاء جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى هذه اللحظة من موسم 2022-2023.

واستعرضت صحيفة "أس" (As) الإسبانية الأندية التي تملك خطوط الدفاع الأقوى بالقارة الأوروبية، وبالتحديد بطولات إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

واهتزت شباك الفريق "الكتالوني" 6 مرات فقط في 16 مباراة ببطولة "الليغا" ما يدلل على برشلونة كوّن جدارا صلبا لا اختراقه بسهولة، الأمر الذي يفرض على المنافس بذل العرق من أجل تسجيل هدف في مرمى برشلونة، وفق ما قالت "أس".

📌 Teams with the fewest goals conceded this season in the 🔝 5 European leagues 📉

▪FC Barcelona: 6

▪Juventus: 7

▪Newcastle: 11

▪Lens: 11

▪Bayern Munich: 13

[via @pedritonumberos] pic.twitter.com/w25JaXY1se

— Barça Capricorn ♑ (@capricorn_barca) January 9, 2023