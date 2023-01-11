حضر ميسي ونجم عربي وغاب رونالدو.. التشكيلة المثالية لعام 2022

كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "آي إف إف إتش إس" (IFFHS) اليوم الأربعاء عن التشكيلة المثالية لعام 2022 التي تضم أبرز 11 لاعبا أساسيا ممن سطع نجمهم في سماء الكرة الأوروبية خلال العام الماضي.

وعرفت التشكيلة سيطرة ناديي باريس سان جرمان وريال مدريد بحضور 3 لاعبين من كل فريق، إلى جانب لاعبين اثنين من مانشستر سيتي، ولاعب واحد من كل من بايرن ميونخ ولايبزيغ وليفربول.

كما عرفت هذه التوليفة حضورا عربيا ممثلا بأشرف حكيمي نجم منتخب المغرب والفريق الباريسي والذي أثبت العام الماضي أنه الأفضل عالميا في مركزه (الظهير الأيمن) من خلال أدائه مع الفريق الباريسي أو مع "أسود الأطلس" خلال مونديال قطر 2022.

ويعدّ البرتغالي كريستيانو رونالدو من أبرز الغائبين عن هذه التشكيلة بعد أن تراجع مستواه بشكل ملحوظ وفقد مكانه مع "الشياطين الحمر" خلال النصف الأول من الموسم.

في المقابل، ما زال الأرجنتيني ليونيل ميسي حاضرا بقوة في هذه التشكيلة المثالية، بعد أن واصل التألق مع فريق العاصمة الفرنسية، إلى جانب قيادته منتخب بلاده إلى التتويج بمونديال قطر.

كذلك، يواصل "المايسترو" الكرواتي لوكا مودريتش حضوره في التشكيلة المثالية، بعد أن تألق بشكل ملفت للنظر العام الماضي سواء مع النادي الملكي الذي قاده للتتويج بدوري الأبطال، أو مع منتخب بلاده بمساهمته في احتلال المركز الثالث بالمونديال القطري.

ومن دون أي مفاجآت، فرض الحارس الكرواتي تيبو كورتوا حارس مرمى "الملكي" نفسه في هذه التشكيلة بعد أن ساهم بتصدياته المبهرة في فوز فريقه بدوري الأبطال، كما أنه حاز العام الماضي على جائزة أحسن حارس في العالم.

في حين يقود الهجوم في التشكيلة الثلاثي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد وأحسن لاعب في العالم العام الماضي، وكيليان مبابي نجم سان جرمان، والنرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة المثالية للعام الماضي، حسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، على الشكل التالي:

حراسة المرمى:

تيبو كورتوا (بلجيكا وريال مدريد)

الدفاع:

أشرف حكيمي (المغرب وباريس سان جرمان)

جاسكو غفارديول (كرواتيا ولايبزيغ)

فيرجيل فان دايك (هولندا وليفربول)

ألفونسو ديفيس (كندا وبايرن ميونخ)

الوسط:

لوكا مودريتش (كرواتيا وريال مدريد)

كيفن دي بروين (بلجيكا ومانشستر سيتي)

ليونيل ميسي (الأرجنتين وباريس سان جرمان)

الهجوم: