هكذا وصلت إحدى كرات رونالدو الذهبية إلى أغنى رجل في إسرائيل

كشفت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية عن أن إحدى الكرات الذهبية الخمس التي فاز بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحديدا الكرة الذهبية لعام 2013، بيعت في مزاد علني خيري مقابل نحو 600 ألف يورو.

وذهبت الأموال إلى جمعية خيرية تدعى "تمنى أمنية" (Make a Wish) تعنى بمعالجة الأطفال الذين يعانون أمراضا نادرة وخطيرة.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية، فإن الشخص الذي ظفر بالنسخة المقلدة من الجائزة -التي قدمها رونالدو للمزاد- هو أغنى رجل في إسرائيل يدعى إيدي عوفر، وتبلغ ثروته أكثر من 10 مليارات يورو، إذ ينشط في مجال التعدين والشحن والطاقة إلى جانب الصناعات الرياضية.

كما ذكرت الصحيفة أن من سلم الكرة الذهبية للفائز بالمزاد كان خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو الشهير، الذي أكدت تقارير إعلامية أنهما قد انفصلا بسبب أزمته الأخيرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

عام 2017، اقتنى عوفر حصة مهمة من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أن يشتري حصة الأسد من أسهم نادي فاماليكاو البرتغالي.

وجدير بالذكر أن رونالدو حصل على هذه الكرة الذهبية عندما كان يحمل قميص ريال مدريد، وتقدم بفارق ضئيل على غريمه التقليدي ليونيل ميسي لاعب برشلونة حينها، في حين حلّ الفرنسي فرانك ريبيري ثالثا رغم أنه كان حقق ثلاثية تاريخية مع بايرن ميونخ في تلك السنة.

في السنة نفسها، سجل رونالدو 55 هدفا في جميع المنافسات، لكنه فشل في الحصول على لقب الدوري الإسباني -الذي فاز به غريمه التقليدي برشلونة- كما فشل أيضا في التتويج بدوري الأبطال الذي حسمه الفريق البافاري.

وفي العادة، يطلب اللاعب الفائز بالجائزة المرموقة تصنيع نسخة مقلدة إما لإعطائها لفريق لوضعها في خزانته أو يبقيها في خزانة منزله. وتؤكد "ماركا" أن رونالدو طلب نسخة مقلدة من الجائزة للتبرع بها إلى المزاد الخيري.