مصارع أميركي يكشف عن أسباب اعتناقه الإسلام

عبر المصارع الأميركي كيفن لي عن سعادته بسبب تحوله إلى الدين الإسلامي، وأوضح أسباب ذلك خلال مقابلة نشرت أمس الثلاثاء في قناة شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية.

وكان لي يتحدث عن اختفائه الأخير عن الأضواء، وما طرأ على حياته بعد ميلاد طفله، واختياره وكيل أعمال جديدا، وبدأ في توضيح لماذا اختار الدين الإسلامي.

وقال "لقد قبلت الإسلام، لقد تحولت إلى الإسلام وقبلت حقا مكاني في الحياة كمسلم، ولأني كنت دائما وحيدا أدخلني الإسلام نوعا ما في أخوّة (مع المسلمين)".

وأضاف لي "أتحدث مع المزيد من المسلمين كل يوم، وأشعر بشكل جيد بسبب تشكيل المزيد من الروابط مع هؤلاء الناس".

