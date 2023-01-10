"نكث بوعده".. بيل "صدم" الأميركيين باعتزاله

فاجأ الويلزي غاريث بيل الملايين من عشاق كرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية والعالم بإعلانه اعتزاله اللعب رسميا، بعد 6 أشهر فقط قضاها في ناديه لوس أنجلوس، وهو القرار الذي يتناقض بشكل تام مع ما صرح به في أول يوم له بأميركا قادما من ريال مدريد، كما أنه يشكل تراجعا كبيرا عن وعد "مهم" قطعه للأميركيين.

وأمس الاثنين، أعلن اللاعب السابق للنادي الملكي -البالغ من العمر 33 عاما- اعتزاله اللعب نهائيا سواء مع ناديه الأميركي أو منتخب ويلز الوطني، ليضع بذلك حدا لمسيرة كروية حافلة امتدت لنحو 17 عاما.

بيل يتراجع عن "وعده"

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية الأضواء على أول تصريح لغاريث بيل بعد انضمامه للدوري الأميركي لكرة القدم، إذ قال حينها إنه لم يأت إلى أميركا للتقاعد، بل أتى من أجل "ترك بصمة في الكرة الأميركية".

وكان يراهن الأميركيون على بيل وغيره من نجوم الكرة الكبار من أجل الترويج أكثر للدوري الأميركي لكرة القدم، وتشجيع الشباب والأطفال محليا على ممارسة كرة القدم.

وصرح بيل -الذي قاد فريق لوس أنجلوس للقبه الأول في الدوري الأميركي- حينها قائلا "ما زلت في الـ32 من عمري، لا يزال أمامي عديد من السنوات للعب، ولم أحضر إلى هنا لمجرد البقاء لمدة 6 أشهر أو سنة، أريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة".

كما شدد على أنه جاء إلى أميركا من أجل ترك بصمته في هذا الدوري، إذ صرح بهذا الخصوص قائلا "أريد العمل الجاد هنا، ربما هي أفضل فرصة لي من أجل المشاركة في يورو 2024".

اعتزال بيل

وعلى عكس كل ما صرح به، قرر الجناح الويلزي -الذي لعب في السابق لساوثهامبتون وتوتنهام والريال ولوس أنجلوس- إنهاء مسيرته في الملاعب.

ويعد بيل من أكثر اللاعبين البريطانيين تتويجا بالألقاب، إذ ظفر بـ22 لقبا، بينها 3 ألقاب في الدوري الإسباني، و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في مونديال الأندية.

سجل القائد السابق لمنتخب "التنانين" 226 هدفا في 664 مباراة، ويعد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ ويلز، بعد مساهمته في السنوات الأخيرة بوصول منتخب بلاده إلى ربع نهائي يورو 2016، وتأهله إلى مونديال قطر، وهي المرة الثانية التي يظهر فيها منتخب ويلز بنهائيات كأس العالم.