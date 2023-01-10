متقدما على كلوب ومورينيو.. الركراكي يحتل المركز الثالث بقائمة أفضل مدربي الأندية في العالم

حلّ المغربي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بالمركز الثالث في قائمة أفضل مدربي العالم على مستوى الأندية خلال عام 2022، وفق الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)، بعد أن قاد فريقه السابق الوداد البيضاوي إلى التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري.

ويأتي هذا التصنيف بعد أيام قليلة من اختيار المدرب المغربي واللاعب السابق لـ"أسود الأطلس" في تصنيف مماثل كثالث أحسن مدرب خلال العام الماضي على مستوى المنتخبات، خلف كل من ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بطل العالم، وديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا وصيف بطل العالم، وذلك بعد إنجاز الركراكي التاريخي مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر.

وحصل المدرب المغربي على 40 نقطة في التصويت الذي أطلقه الاتحاد الدولي، ليرتقي بذلك إلى المركز الثالث، بينما جاء الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني بعد أن حصل على 45 نقطة، أما المركز الأول فقد كان من نصيب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، المتوج بدوري أبطال أوروبا، والذي حصل على 245 نقطة.

اختيار المدرب المغربي في هذا المركز جاء بعد موسم استثنائي قضاه مع فريق الوداد البيضاوي، على الرغم من تحمله مسؤولية قيادته في فترة وجيزة، إذ قاد "وداد الأمة" للتتويج بلقب الدوري المحلي ثم لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على الأهلي المصري 2-0.

ويعتبر الركراكي أحد أنجح المدربين المغاربة والعرب والأفارقة في السنوات الأخيرة الماضية، ولطالما ترك بصماته في كل رحلة قام بها، سواء في بداياته مع فريق الفتح الرباطي المغربي أو مع نادي الدحيل القطري ثم مع الوداد البيضاوي.

أما أبرز إنجازات المدرب المغربي هي تلك التي حققها على الأراضي القطرية خلال المونديال، عندما قاد "أسود الأطلس" إلى بلوغ المربع الذهبي واحتلاله المركز الرابع كأول بلد عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور، مع إقصائه العديد من المنتخبات القوية على غرار بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.

وفيما يلي قائمة المدربين العشرة الأوائل خلال عام 2022 وفق الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: