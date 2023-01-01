يتقدمها مبابي وهالاند ونجم عربي.. التشكيلة الأغلى في العالم

نشر موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في الأرقام والإحصاءات الرياضية- أغلى تشكيلة في العالم، التي تضم اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في المراكز الـ11 على المستطيل الأخضر.

وتمثل هذه التشكيلة لاعبين في 4 دوريات كروية كبرى في القارة الأوروبية، وهي "الليغا" الإسبانية، و"البريميرليغ" الإنجليزي، و"الليغ1″ الفرنسي، إلى جانب "البوندسليغا" الألمانية.

ويعد ناديا ريال مدريد وباريس سان جرمان الأكثر تمثيلا في هذه التشكيلة، بنصيب لاعبيْن لكل منهما.

ويلاحظ في هذه التشكيلة سيطرة اللاعبين الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 24 سنة، مما يعني أنهم يشكلون مستقبل اللعبة في المستقبل القريب.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

يعد الحارس البلجيكي الأكبر سنا في هذه التشكيلة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 60 مليون يورو، بعد أن فرض نفسه الأفضل في العالم العام الماضي وقاد النادي الملكي للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وقدم صاحب الـ30 عاما مستويات عالية جدا، ويتقدم في التصنيف والقيمة المالية أيضا على أبرز الحراس عالميا، مثل الإيطالي دوناروما حارس باريس سان جرمان والبرازيلي أليسون حارس ليفربول.

الظهير الأيمن: أشرف حكيمي

نجم المنتخب المغربي وفريق باريس سان جرمان يعد الأغلى قيمة سوقية في مركزه -إلى جانب الإنجليزي ريس جايمس- بـ70 مليون يورو، وهي القيمة التي حافظ عليها منذ أن قدِم إلى عاصمة الأنوار من إنتر ميلان.

ومنذ قدومه إلى سان جرمان ويشارك حكيمي أساسيا في تشكيلة مدججة بكبار النجوم، مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار.

قلب الدفاع: روبين دياز

صمام الأمان في الخلط الخلفي لمانشستر سيتي الإنجليزي فرض نفسه واحدا من أقوى المدافعين في العالم، وبات المدافع البرتغالي أعلى قيمة من زملائه في الفريق مثل إيميريك لابورت وجون ستونز، بقيمة 75 مليون يورو.

قلب الدفاع: جوسكو غفارديول

رغم اللقطة الشهيرة مع ليونيل ميسي في نصف نهائي كأس العالم، بعد أن راوغه ببراعة وقدم تمريرة الهدف الثالث للأرجنتين، فإن غفارديول سيكون بلا شك واحدا من أكثر الأسماء المطلوبة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة التي من المرتقب أن تنطلق في يناير/كانون الثاني الجاري، خاصة بعد تألقه اللافت في المونديال الأخير مع منتخب كرواتيا.

وتقدر قيمة غفارديول الآن بـ75 مليون يورو، والأكيد أن مغادرته ناديه الحالي لايبزيغ الألماني أصبحت مسألة وقت ليس إلا.

الظهير الأيسر: ألفونسو ديفيز

النجم الكندي دخل تاريخ بلاده من الباب الواسع بعد أن سجل أول هدف في تاريخ بلاده بالمونديال (سجل ضربة جزاء ضد كرواتيا)، ودخل أيضا في التشكيلة الأغلى في العالم بعد المستوى الكبير الذي يؤديه مع بايرن ميونخ، وقيمته حاليا 70 مليون يورو.

ويرتبط اسم ديفيز في الفترة الأخيرة بنادي ريال مدريد الإسباني، في حال فشل النادي البافاري في تمديد عقده.

وسط الميدان: جود بيلينغهام

متوسط ميدان بروسيا دورتموند الذي لا يتجاوز عمره 19 عاما فقط خطف الأضواء مع منتخب إنجلترا في المونديال الأخير، وأصبحت قيمته حاليا 110 ملايين يورو، وهو محط أنظار عمالقة الكرة الأوروبية.

وسط الميدان: بيدري

الموهبة الإسبانية الكبيرة فرض نفسه رغم سنه الصغيرة كنجم أول في برشلونة، ويتوقع المتتبعون أن يكون اللاعب الأبرز في البلاد، وتقدر قيمته الحالية بـ100 مليون يورو، متقدما على متوسط ميدان ريال مدريد أورليان تشواميني (90 مليون يورو).

الجناح الأيمن: ساكا

أدى ساكا هو الآخر مستوى رائعا في كأس العالم مع منتخب إنجلترا، كما أنه يلعب دورا بارزا في تصدر نادي أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقدر قيمته حاليا بـ100 مليون يورو.

الجناح الأيسر: فينيسيوس جينيور

النجم البرازيلي يواصل الإبهار مع فريقه ريال مدريد، وأكد أنه الأفضل في مركزه عالميا، بعد أن قاد "الميرينغي" للتتويج الموسم الماضي بدوري الأبطال وأسهم في 27 هدفا. وتقدر قيمة فينيسيوس حاليا بـ120 مليون يورو.

قلب الهجوم: إيرلينغ هالاند

الأمر يتعلق بثاني أغلى لاعب في الوقت الحالي، وقيمته تقدر بـ170 مليون يورو. ورغم حداثة سنه فإنه يواصل تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية؛ فقد سجل النجم النرويجي 19 هدفا خلال 14 مباراة فقط، وهو الرقم المرشح للارتفاع في قادم السنوات.

قلب الهجوم: كيليان مبابي

يواصل النجم الفرنسي تحطيم الأرقام القياسية، سواء مع منتخب "الديكة" كما حدث في المونديال الأخير عندما قاده للمباراة النهائية وتوج بجائزة الهداف (8 أهداف)، أو مع فريقه باريس سان جرمان (سجل 31 هدفا في 32 مباراة).

ووفقا "لترانسفير ماركت"، فإن مبابي هو اللاعب الأعلى قيمة في العالم بـ180 مليون يورو.