فضّل البقاء مع ريال مدريد لموسم إضافي.. ماركا: مودريتش رفض عرضا من النصر لمزاملة رونالدو

كشفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية عن أن عروضا مغرية قدمت للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، من أجل مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، غير أنه رفضها بشكل قاطع، مفضلا استمراره لعام إضافي داخل قلعة "الملكي".

وأكدت الصحيفة الإسبانية (المقربة من الريال) أن نادي النصر السعودي يعد الأكثر رغبة في التعاقد مع مودريتش، من أجل مجاورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورغم بلوغه سن الـ37، فإن النجم الكرواتي أبان خلال كأس العالم الأخيرة في قطر أنه ما زال قادرا على العطاء، ويملك من الحماسة والقوة والفنيات ما يمكنه من الاستمرار لفترة إضافية في اللعب على أعلى المستويات.

وكان مودريتش حاسما في إيصال منتخب بلاده إلى نصف نهائي المونديال القطري، ومن بعدها فوزه على المغرب واحتلاله المركز الثالث.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن مودريتش تلقّى فعلا اتصالات من إدارة نادي النصر السعودي، ولم تستبعد عقد لقاء بين الطرفين في العاصمة الإسبانية مدريد التي زارها رئيس النادي السعودي وأعضاء مجلس إدارته في الفترة الأخيرة.

🚨💣 After Cristiano Ronaldo, Al Nassr want to sign Luka Modrić in the summer. Modrić has already rejected that option. He only wants Real Madrid. @marca pic.twitter.com/CmWDV0JVYI

