فضّل البقاء مع ريال مدريد لموسم إضافي.. ماركا: مودريتش رفض عرضا من النصر لمزاملة رونالدو

كشفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية عن أن عروضا مغرية قدمت للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، من أجل مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، غير أنه رفضها بشكل قاطع، مفضلا استمراره لعام إضافي داخل قلعة "الملكي".

وأكدت الصحيفة الإسبانية (المقربة من الريال) أن نادي النصر السعودي يعد الأكثر رغبة في التعاقد مع مودريتش، من أجل مجاورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورغم بلوغه سن الـ37، فإن النجم الكرواتي أبان خلال كأس العالم الأخيرة في قطر أنه ما زال قادرا على العطاء، ويملك من الحماسة والقوة والفنيات ما يمكنه من الاستمرار لفترة إضافية في اللعب على أعلى المستويات.

وكان مودريتش حاسما في إيصال منتخب بلاده إلى نصف نهائي المونديال القطري، ومن بعدها فوزه على المغرب واحتلاله المركز الثالث.

"انتظروا عام 2024"

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن مودريتش تلقّى فعلا اتصالات من إدارة نادي النصر السعودي، ولم تستبعد عقد لقاء بين الطرفين في العاصمة الإسبانية مدريد التي زارها رئيس النادي السعودي وأعضاء مجلس إدارته في الفترة الأخيرة.

🚨💣 After Cristiano Ronaldo, Al Nassr want to sign Luka Modrić in the summer. Modrić has already rejected that option. He only wants Real Madrid. @marca pic.twitter.com/CmWDV0JVYI — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 1, 2023

وتقول ماركا إن النادي السعودي الطامح إلى التحول إلى "ريال مدريد العالم العربي" يرغب بشدة في التعاقد مع مودريتش، لكنه مقتنع الآن بأن الأمر مستحيل هذا العام.

وأوضحت الصحيفة أن مخطط النصر السعودي -بعد الصفقة التاريخية مع رونالدو- هو التعاقد مع سيرجيو راموس الصيف المقبل ثم مودريتش، بداية العام المقبل.

منافس شرس للنصر

ووفق المصدر نفسه، فإن مهمة تعاقد النصر السعودي مع مودريتش ربما لا تكون بالسهولة التي يتخيلها البعض، بحكم المنافسة الشرسة التي سيلقاها من النوادي الأميركية، حيث يرغب نادي إنتر ميامي الأميركي -الذي يمتلكه النجم السابق للكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام- في التعاقد مودريتش.

🚨 Inter Miami wants Luka Modrić but they have already received a NO from the player. Real Madrid is Modrić's only and absolute priority. @marca pic.twitter.com/uc5VFnWy3Q — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 1, 2023

وتحاول الفرق الأميركية التعاقد مع النجوم بنهاية مسيرتهم، في إطار المساعي للترويج لكرة القدم في البلاد والرفع من شعبيتها، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في أميركا والمكسيك وكندا.

ويحلم إنتر ميامي بجمع اثنين من أكبر نجوم الكرة العالمية في فريقه، هما ليونيل ميسي ولوكا مودريتش، غير أنه أصبح مقتنعا بأن الحلم لن يتحقق على المدى القصير بحكم قدرة اللاعبين ورغبتهما في اللعب بأوروبا.

حب متبادل

وما زال لوكا مودريتش يشعر بأنه قادر على تقديم القدر نفسه من العطاء والأداء الذي قدمه في السنوات التي خلت داخل قلعة "البيرنابيو"، لذلك فإنه مصر كل الإصرار هذا الموسم على مواصلة رحلة الأحلام مع فريقه المفضل.

والرغبة متبادلة أيضا من جماهير النادي عبر العالم، التي ما زالت تكن للاعب الكثير من الحب والتقدير نظير ما قدمه -وما زال يقدمه- مع الفريق، وقيادته النادي للتتويج بأكبر الألقاب المحلية والقارية.

ورغم كون مودريتش والريال لا يتحدثان حاليا على تجديد العقد الذي سينتهي الصيف المقبل، فإن اللاعب الكرواتي يفضل انتظار العام المقبل من أجل حسم أمر مستقبله.

ويبدو أن حب النجم الكرواتي ووفاءه لريال مدريد يلقى صداه لدى المدينة ككل، إذ يحظى مودريتش باحترام الجميع وتقديرهم داخل المستطيل الأخضر وخارجه، منذ أن انضم إلى النادي قبل أكثر من 10 سنوات قادما من توتنهام الإنجليزي.