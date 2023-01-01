عمرها 100 عام و"تعيش في عالمها الخاص".. والدة الراحل بيليه لا تعلم عن وفاة ابنها

كشفت ماريا لوسيا دو ناسيمينتو، شقيقة أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، أن والدتهما دونا سيليستي -التي أطفأت الشهر الماضي شمعتها المئة- لا تعلم بعد بخبر وفاة ابنها عن سن الـ82 بعد صراع طويل مع المرض.

"غير واعية تماما"

في حوار لها مع شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية، أوضحت شقيقة الراحل بيليه أن والدته التي أكملت القرن من عمرها، تعاني أيضا من تردي وضعها الصحي والعقلي، وعلى الرغم من كونها لم تستجب مع محاولات إخبارها بالخبر، فإن عائلتها متأكدة من أنها "واعية بالأمر".

وأوضحت ماريا أن "والدتي لا تعلم، حاولنا إخبارها بالأمر، لكنها لا تبدي أي رد، فهي الآن تعيش في عالمها الخاص".

وأضافت: في بعض الأحيان أردد اسم "ديكو" أمامها -وهو لقب بيليه- وأقول لها لندعو من أجله، أليس كذلك يا أمي؟ لكنها لا ترد.. تفتح عيناها بين الحين والآخر، لكنها غير واعية تماما.

وتعرف العالم أكثر على والدة بيليه -الذي يعرفها البرازيليون جيدا- عن قرب قبل أسابيع قليلة من وفاته، عندما نشر منشورا على إنستغرام بمناسبة عيد ميلادها الـ100.

ونشر بيليه حينها 3 صور تجمعه بوالدته، وعلق عليها "اليوم نحتفل بعيد ميلاد دونا سيليستي الـ100، منذ سنواتي الأولى علمتني قيم الحب والسلام، لدي مئات الأسباب التي تجعلني ممتنا بكوني ابنها".

وأضاف "أشارك معكم هذه الصور المليئة بالمشاعر بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، شكرا على كل تلك الأيام التي قضيتها إلى جانب والدتي".

وداع أخير

في المقابلة مع الشبكة الأميركية، أكدت ماريا أن والدته كانت إلى جانبه في المستشفى في الـ21 من الشهر الماضي من أجل مرافقته في آخر أيامه على قيد الحياة.

وكشفت "كنا جميعا هنا بجانبه، كانت الأجواء هادئة جدا، كان يعرف أنه سيرحل وكان مطمئنا أيضا، كان ملتزما دينيا، وقال لي مرة: أنا بين يدي الله، لقد كان محقا، كان يشعر بوقت رحيله".

وستمر جنازة بيليه يوم الثلاثاء المقبل من أمام مقر إقامة والدته دونا سيليستي بمدينة سانتوس.

وعلقت شقيقته دونا (78 عاما) على مرور الجنازة بالقول "سيكون الأمر صعبا للغاية، نعرف أننا لسنا خالدين ولكن رحيله حطم قلوبنا، ولكننا جميعا بين يدي الله، وهو من يعلم موعد رحيلنا".

ومن المقرر أن تنظم مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه في ملعب نادي سانتوس يوم غد الاثنين، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت البرازيل، على أن يدفن الثلاثاء المقبل.

يذكر أن بيليه توّج مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 3 مرات في 1958 و1962 و1970، ويعدّه الكثيرون "أفضل لاعب على الإطلاق".