قبل كأس سوبر لوسيل.. شاهد- جولة جوية مبهرة في ملعب نهائي كأس العالم 2022

نشرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مقطع فيديو جديدا لجولة جوية في ملعب لوسيل المونديالي، قبل ساعات من مباراة الهلال السعودي والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل.

ويلتقي الناديان بداية من التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ملعب لوسيل، في مباراة تعلن الافتتاح الرسمي للملعب الذي سيحتض نهائي كأس العالم يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

باقي ٢٤ ساعة على انطلاق قمّة كأس سوبر لوسيل 🏆 استمتعوا بجولة جوية في استاد لوسيل 🔥 pic.twitter.com/Wvqf62vvnc — Road to 2022 (@roadto2022) September 8, 2022

وشاركت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مقطع فيديو يقود المتابع في جولة إلى الملعب الذي يتسع لـ80 ألف مشجع، ويقع في مدينة لوسيل الحديثة.

واستعرض الفيديو الملعب بالكامل من الخارج، وصولا إلى أرضية ميدانه والمدرجات من كل الاتجاهات، بالإضافة إلى جولة سريعة بين أبرز مرافق الملعب.