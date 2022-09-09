تأجيل الجولة القادمة من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم لوفاة الملكة إليزابيث

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل جميع مباريات الجولة المقبلة من البطولة حدادا على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وفي بيان لها قالت الرابطة "تعبيرا عن الاحترام لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية تقرر تأجيل مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز".

وأضافت "في اجتماع صباح اليوم، أشادت أندية الدوري الإنجليزي بجلالة الملكة إليزابيث الثانية تكريما لحياتها الاستثنائية ومساهمتها في الأمة. وكدليل على الاحترام، سيتم تأجيل جولة مباراة الدوري الممتاز نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين".

وتوفيت إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما أمس الخميس.

وألغيت جميع الأحداث الرياضية المقررة اليوم في بريطانيا حدادا على رحيل الملكة بما في ذلك مواجهة في الكريكت جنوب لندن مع جنوب أفريقيا، وبطولة للغولف في ونتوورث.

وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم رسميا بدء فترة حداد وطني على الملكة الراحلة.