رياضة

شاهد-سيارته احترقت بالكامل.. متسابق سعودي ينجو من حادث "مخيف" بكأس العالم للراليات

الصحراوية و ابشركم انا والمساعد بخير وصحه وسلامه واشكر كل من سال او دعاء لي واعتذر من لم استطع الرد عليهم والله لايريكم مكروة في عزيز وغالي. يزيد محمد الراجحي Yazeed_AlRajhi
سيارة الراجحي احترقت بالكامل (مواقع التواصل)
4/9/2022

وثق حساب المتسابق السعودي يزيد الراجحي لحظة التهام النيران سيارته عقب نجاته ومساعده بأعجوبة من الحريق خلال سباق "باها" خامس جولات كأس العالم للراليات "كروس كانتري باها" في بولندا.

وغرد الراجحي -عبر حسابه على تويتر- برسالة طمأنة للجماهير بأنه ومساعده بخير، لكنه تعرض لكسر في قدمه أثناء قفزه من السيارة المحترقة.

ونشرت صفحة يزيد للسباقات "Yazeed Racing أبطال العالم" منشورا على إنستغرام قال فيه "الحمد لله على كل حال، توثيق لحظة احتراق سيارة بطلنا الكابتن يزيد الراجحي بنفسه في مكان اشتعالها في مرحلة دراوسكو الطويلة التي شهدت القسم الثاني والثالث من المرحلة الأولى من باها بولندا".

وأضاف في منشور آخر "‏تعرضت سيارة فريقنا لحادث اشتعال خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى، ‏وخروج الكابتن يزيد الراجحي ومساعده مايكل أور في الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران بشكل مخيف".

وتظهر الفيديوهات لحظة التهام النيران للسيارة وتصاعد ألسنة اللهب منها، ونشر حساب المتسابق مجموعة من الفيديوهات التي تظهر حالة السيارة عقب التهام الحريق لها وتحولها إلى كومة حديد وبقايا من رماد.

وأكد الحساب تعرض مساعد المتسابق لكسر في كاحله، وأوضح أن الفريق المشرف على السيارة وصل إلى مكان الحادث للتحقيق في أسباب اشتعال السيارة.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند