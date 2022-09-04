شاهد-سيارته احترقت بالكامل.. متسابق سعودي ينجو من حادث "مخيف" بكأس العالم للراليات

وثق حساب المتسابق السعودي يزيد الراجحي لحظة التهام النيران سيارته عقب نجاته ومساعده بأعجوبة من الحريق خلال سباق "باها" خامس جولات كأس العالم للراليات "كروس كانتري باها" في بولندا.

وغرد الراجحي -عبر حسابه على تويتر- برسالة طمأنة للجماهير بأنه ومساعده بخير، لكنه تعرض لكسر في قدمه أثناء قفزه من السيارة المحترقة.

الحمدلله قدر الله وماشاء فعل بسبب خلل فني تم اليوم احتراق سيارتي في جوله باها بولندا من كاس العالم للراليات الصحراوية و ابشركم انا والمساعد بخير وصحه وسلامه واشكر كل من سال او دعاء لي واعتذر من لم استطع الرد عليهم والله لايريكم مكروة في عزيز وغالي ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ukmKCPlx1O — يزيد محمد الراجحي (@Yazeed_AlRajhi) September 3, 2022

ونشرت صفحة يزيد للسباقات "Yazeed Racing أبطال العالم" منشورا على إنستغرام قال فيه "الحمد لله على كل حال، توثيق لحظة احتراق سيارة بطلنا الكابتن يزيد الراجحي بنفسه في مكان اشتعالها في مرحلة دراوسكو الطويلة التي شهدت القسم الثاني والثالث من المرحلة الأولى من باها بولندا".

وأضاف في منشور آخر "‏تعرضت سيارة فريقنا لحادث اشتعال خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى، ‏وخروج الكابتن يزيد الراجحي ومساعده مايكل أور في الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران بشكل مخيف".

وتظهر الفيديوهات لحظة التهام النيران للسيارة وتصاعد ألسنة اللهب منها، ونشر حساب المتسابق مجموعة من الفيديوهات التي تظهر حالة السيارة عقب التهام الحريق لها وتحولها إلى كومة حديد وبقايا من رماد.

وأكد الحساب تعرض مساعد المتسابق لكسر في كاحله، وأوضح أن الفريق المشرف على السيارة وصل إلى مكان الحادث للتحقيق في أسباب اشتعال السيارة.

نجاة بطل الراليات السعودي #يزيد_الراجحي ومرافقه بعد احتراق مركبتهما خلال اليوم الثاني من سباق #باها_بولندا ضمن الجولة الخامسة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية "الباها" 2022 .. الحمد لله على السلامة ومعوض خير يا بطل❤️ @Yazeed_AlRajhi #BajaPoland #BajaWorldCup 🇵🇱 pic.twitter.com/mgPpThKIaV — Sara (@sara_666_1) September 3, 2022

باها بولندا 2022 🇵🇱 فريق اوفردرايف الذي يُشرف على سيارة البطل العالمي @Yazeed_AlRajhi اتى الى مكان اندلاعها بالنيران ليتحققوا من اسباب اشتعالها 🔥 خلال السباق. #BajaPoland @Yazeed_AlRajhi @OrrMichael pic.twitter.com/XmamUrFQoE — Yazeed Racing ابطال العالم (@YazeedRacing) September 3, 2022

تسببت قفزة مساعد كابتن يزيد الراجحي، مايكل اور من السيارة المحترقة إلى كسر في كاحله عصر اليوم خلال جولة بولندا، خامس جولات كاس العالم للراليات الكروس كانتري باها. اور بخير الآن ونتمنى له الشفاء العاجل!

نتطلع فدماً بأن يعود الينا قريبًا!#باها_بولندا pic.twitter.com/7J474skF6c — Yazeed Racing ابطال العالم (@YazeedRacing) September 3, 2022