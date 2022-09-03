بعد انتهاء كأس العالم في قطر.. هذا ما سيحدث للملاعب المونديالية

مع بدء العد التنازلي لانطلاق مباريات كأس العالم في قطر 2022، يتساءل كثيرون عن مستقبل الملاعب الثمانية التي ستستضيف البطولة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.

شيدت قطر 7 ملاعب جديدة بالكامل لاستضافة منافسات بطولة المونديال، في حين شهد ملعب "خليفة الدولي" أعمال تطوير شاملة.

وبعد انتهاء البطولة سيُفك نحو 170 ألف مقعد لتمنح للدول النامية مساعدة من قطر لتحسين البنية التحتية الرياضية لتلك الدول.

أجواء مثيرة وتجارب فريدة في انتظاركم

في قطر خلال بطولة كأس العالم #قطر2022 من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبرhttps://t.co/rIT9P9eX9u pic.twitter.com/LsDv360CLY — Road to 2022 (@roadto2022) September 2, 2022

ومن ثم، فمن المتوقع إنشاء 22 ملعبا جديدا في الدول النامية، وستترك إعادة التشكيل هذه لقطر ملاعب بعدد مقاعد يراوح بين 20 إلى 25 ألف مقعد.

جماهير #تونس في استاد المدينة التعليمية 🤩 ما هي توقعاتكم لمنتخب نسور قرطاج في دور مجموعات مونديال #قطر٢٠٢٢ ⁉️🇹🇳🇹🇳#عالوعد pic.twitter.com/UJ3JloAUP0 — Road to 2022 (@roadto2022) June 25, 2022

ملعب المدينة التعليمية

بعد إسدال الستار على المونديال، سيتحول الملعب -الذي يستضيف مباريات عدة وصولا إلى ربع النهائي- إلى وجهة رياضية وترفيهية تُلبي احتياجات وتطلعات كل منتسبي المدينة التعليمية، وستُخفض سعة الملعب إلى النصف، وسيُتبرع بـ20 ألف مقعد المتبقية لبناء ملاعب في دول نامية، والمساعدة في نشر الشغف بهذه اللعبة في جميع أرجاء العالم.

استاد لوسيل في ٩ سبتمبر 📸… آخر واحدة، آخر واحدة 😌#قطر2022 #عالوعد pic.twitter.com/N7c5QNkoNY — Road to 2022 (@roadto2022) August 31, 2022

ملعب لوسيل

سيُحوّل ملعب لوسيل إلى وجهة مجتمعية تضم مدارس ومتاجر ومقاهي ومرافق رياضية وعيادات طبية، وسيتيح هذا المركز المجتمعي المتعدد الأغراض كل ما يحتاج إليه الناس تحت سقف واحد، هو السقف الأصلي لملعب كرة القدم. وخلال هذه العملية، ستفكك معظم مقاعد الملعب البالغ عددها 80 ألفا ويُتبرّع بها لمصلحة مشاريع رياضية حول العالم.

استاد الثمامة هو الملعب الأول الذي صممه المهندس المعماري القطري إبراهيم محمد الجيدة والتصميم مستوحى من القحفية وهي غطاء الرأس التقليدي في قطر#طريق_المونديال#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/QGVXH1IOSq — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) September 1, 2022

ملعب الثمامة

يقع الملعب وسط مساحات خضراء مزدهرة، وتوفّر المنطقة المحيطة به أماكن للعب والاسترخاء يمكن للمجتمع الاستفادة منها قبل البطولة وبعدها، وستخفض طاقة الملعب الاستيعابية بما يكفي لتلبية متطلبات الرياضة القطرية ولتوفير بنية تحتية رياضية عالية الجودة للدول النامية، حيث سيُتبرع بـ20 ألف مقعد لتطوير مشاريع رياضية في أرجاء مختلفة من العالم، وسيستخدم الملعب بطاقته الاستيعابية الجديدة لاستضافة مباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية الأخرى. إضافة إلى ذلك، ستضم المنشأة فرعًا من مستشفى "سبيتار" المتخصص بعلاج إصابات لاعبي كرة القدم، كما سيُبنى فندق عصري صغير مكان المدرجات العليا في الملعب.

ملعب البيت

ستُفكك مقاعد الجزء العلوي من المدرجات وستكون قابلة للنقل تمامًا مثل بيوت الشعر الحقيقية، وستُمنح للدول النامية التي تحتاج لبناء المرافق الرياضية.

لقطات جوية لاستاد الجنوب الذي سيستضيف ست مباريات من دور المجموعات خلال مونديال #قطر٢٠٢٢ بالإضافة إلى مباراة واحدة في دور الـ 16.#عالوعد في ٢١ نوفمبر pic.twitter.com/7WYYAkBdOT — Road to 2022 (@roadto2022) May 15, 2022

ملعب الجنوب

سيصبح الملعب مركز الرياضة والترفيه الجديد في جنوب قطر، وستخفض سعة الملعب إلى 20 ألف مقعد على نحو يضمن استمرار أجواء الإثارة والحماسة فيه، وسيُتبرع بالمقاعد الأخرى البالغ عددها 20 ألفا لمشاريع تطوير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

ملعب 974

صُمّم ليُفكك بالكامل بعد المونديال ويُقدّم للدول التي تحتاج للمقاعد في إطار التنمية، حيث يقدّم ملعب 974 نموذجًا يُحتذى لمطوّري الملاعب ومنظمي البطولات الكبرى في العالم.

شجّع منتخبك المفضّل من مدرّجات استاد أحمد بن علي 🏟#عالوعد في ٢١ نوفمبر 🏆 pic.twitter.com/IcmjWiWMD1 — Road to 2022 (@roadto2022) July 28, 2022

ملعب أحمد بن علي

يستضيف الملعب في المونديال القطري مباريات من دور المجموعات حتى ثمن النهائي، ويستقبل في المنافسات أكثر من 40 ألف مشجع من مختلف دول العالم. وبفضل طبيعة مقاعده القابلة للتفكيك، من المقرر خفض الطاقة الاستيعابية للملعب بعد البطولة إلى 20 ألف مقعد، إذ ستفكّ مقاعد المدرّجات العلوية ليُعاد استخدامها في تطوير مشاريع ومرافق رياضية في قطر والعالم، وسيصبح الملعب بعد انتهاء المونديال مقرًّا لنادي الريان.

رحلة استاد خليفة الدولي مع علي المنصوري، المدير السابق للاستاد، وأحمد خليل الخالدي، حارس مرمى منتخب قطر السابق، قبيل استضافة نهائي النسخة الـ 50 من #كأس_الأمير، ومباريات في مونديال قطر 2022 أواخر العام الحالي.@aspirezone @fifaworldcup_ar @QFA pic.twitter.com/CWYIfM8t81 — Road to 2022 (@roadto2022) March 17, 2022

ملعب خليفة الدولي

يعدّ القلب النابض للأحداث الرياضية التي تشهدها قطر، وقد استضاف هذا الإستاد الذي تبلغ سعته 40 ألف مقعد كثيرا من الأحداث البارزة خلال تاريخه الطويل، مثل دورة الألعاب الآسيوية وكأس الخليج العربي وبطولة كأس آسيا لكرة القدم وغيرها من الأحداث.