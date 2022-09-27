تأهل لكأس العالم للأندية.. الترجي يهزم الزمالك ويفوز بالبطولة العربية لكرة اليد
توج فريق الترجي التونسي بلقب البطولة العربية للأندية لكرة اليد بفوز مثير على الزمالك المصري 29-28، بعد وقت إضافي في النهائي الذي أقيم اليوم الثلاثاء في تونس.
وبتتويجه باللقب، تأهل الترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
واتسم أداء الفريقين بالندية، وساد التعادل أغلب فترات المباراة إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل 10-10.
وبعد بداية متكافئة في الشوط الثاني، تفوق الترجي بفارق هدفين قبل أن يخسر جهود لاعبه عبد الحق بن صالح بعد طرده قبل 5 دقائق من النهاية.
واستغل الزمالك خروج اللاعب لينجح في انتزاع التعادل 25-25 ليدفع منافسه لوقت إضافي، قبل أن يحسم الفريق صاحب الجمهور الفوز في اللحظات الأخيرة.
😱 يـالـه مـن جـنـون 💥
بهذا الهدف القاتل من رمية حرة بعد انتهاء الأوقات الإضافية، النجم الشاب حازم باشا يقود الترجي التونسي للفوز بالبطولة العربية للمرة السابعة في تاريخه بعد تغلبه على الزمالك المصري بنتيجة 29-28.#handball #andebol #balonmano #الترجي pic.twitter.com/VjiCP4nCXx
— كرة اليد بالعربية 🤾🏻♂️ (@Handball_Arabic) September 27, 2022