تأهل لكأس العالم للأندية.. الترجي يهزم الزمالك ويفوز بالبطولة العربية لكرة اليد

توج فريق الترجي التونسي بلقب البطولة العربية للأندية لكرة اليد بفوز مثير على الزمالك المصري 29-28، بعد وقت إضافي في النهائي الذي أقيم اليوم الثلاثاء في تونس.

وبتتويجه باللقب، تأهل الترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

واتسم أداء الفريقين بالندية، وساد التعادل أغلب فترات المباراة إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل 10-10.

وبعد بداية متكافئة في الشوط الثاني، تفوق الترجي بفارق هدفين قبل أن يخسر جهود لاعبه عبد الحق بن صالح بعد طرده قبل 5 دقائق من النهاية.

واستغل الزمالك خروج اللاعب لينجح في انتزاع التعادل 25-25 ليدفع منافسه لوقت إضافي، قبل أن يحسم الفريق صاحب الجمهور الفوز في اللحظات الأخيرة.