شاهد- 5 لقطات باتت علامة مسجلة باسمه.. هكذا أعاد فيدرر اختراع التنس

يوم الجمعة الماضي، اعتزل النجم السويسري روجيه فيدرر التنس، تاركا خلفه الألقاب والانتصارات والأرقام القياسية، فضلا عن إضافات إلى عالم "الكرة الصفراء" ساهمت في "إعادة اختراع" اللعبة وتقديمها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر 5 طرق بارزة من اللعب في هذه الرياضة ساعد فيدرر في تطويرها وريادتها.

ورغم خسارته آخر مباراة يخوضها في كأس "لافر" 2022، وتوديعه الجماهير باكيا، فإن وجوده في اللعبة مستمر بفضل هذه الطرق الجديدة من اللعب التي باتت علامة مسجلة باسمه.

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B

