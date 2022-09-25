شاهد- 5 لقطات باتت علامة مسجلة باسمه.. هكذا أعاد فيدرر اختراع التنس

يوم الجمعة الماضي، اعتزل النجم السويسري روجيه فيدرر التنس، تاركا خلفه الألقاب والانتصارات والأرقام القياسية، فضلا عن إضافات إلى عالم "الكرة الصفراء" ساهمت في "إعادة اختراع" اللعبة وتقديمها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر 5 طرق بارزة من اللعب في هذه الرياضة ساعد فيدرر في تطويرها وريادتها.

ورغم خسارته آخر مباراة يخوضها في كأس "لافر" 2022، وتوديعه الجماهير باكيا، فإن وجوده في اللعبة مستمر بفضل هذه الطرق الجديدة من اللعب التي باتت علامة مسجلة باسمه.

ويُعرف اللاعب السويسري البالغ من العمر 41 عاما بتسديده من الخلف وبين الساقين، لكن إتقانه في التنس يتجاوز كل ما يمكن تخيله من اللاعب.

وتاليا التسديدات أو الطرق الخمس التي غير فيدرر بها لعبة التنس:

الهجوم بعد الإرسال

يتقدم فيدرر على الشبكة بعد إرسال الخصم للحصول على عودة سريعة، وغالبًا ما كان يفاجئ اللاعبين ويفرض أخطاء على اللاعب المنافس.

التسديدة الوهمية

فيدرر ساحر في الملعب، لذلك فإنه قد يتظاهر بتسديد ضربة أمامية، لكنها تكون تسديدة مزيفة، بينما يقوم بقطع الكرة بدلا من ذلك.

التسديدة غير المرئية

وذلك عندما ينظر فيدرر في اتجاه ما، لكنه يرسل الكرة إلى الجانب الآخر من الملعب. وربما يكون فيدرر قد سرق تلك الضربة من أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدينيو.

الضربة الخلفية

وتشبه إلى حد كبير تسديدة إسقاط اليد الأمامية المزيفة، لكن بضربة خلفية. وقد تسبب فيدرر في مشاكل لخصومه لسنوات بهذه الضربة الخلفية.

التوينر

وهي حركة فيدرر المفضلة لدى المعجبين، وقد قام بها مرات لا تحصى. وهي التسديدة التي ينفذها من بين قدميه قبل أن تلمس الكرة الأرض.

وتدفع هذه التسديدة الجماهير للجنون والتشجيع، ولهذا كان يتعمد تنفيذها مرارا وتكرارا في المباراة.

من المؤكد أن التنس ستفتقد فيدرر، لكن النجم السويسري لن يُنسى أبدًا.