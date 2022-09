شهد محيط ملعب تلاغت القريب من العاصمة الأيرلندية دبلن مساء أمس وقفة احتجاجية زينتها أعلام فلسطين، وذلك قبل انطلاق مباراة كرة القدم بين منتخبي أيرلندا وإسرائيل تحت 21 عاما.

وتداولت منصات التواصل الإجتماعي في أيرلندا خلال الساعات الماضية عددا من الفيديوهات والصور ظهر فيها عشرات النشطاء الخارج الملعب حاملين في أيديهم أعلام فلسطين ولافتات تطالب بمقاطعة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

🇵🇸👏🏾 Well done to everyone who came along to say we love football, hate apartheid at Tallaght for the Ireland U21s V Israel. We support the Palestinian #BDS call to expel apartheid Israel from UEFA & FIFA for its crimes. #FreePalestine #EndIsraeliApartheid pic.twitter.com/8Z2x0dMZyC — IPSC (@ipsc48) September 23, 2022

وقد أشار الصحفي هاري مكان إلى أن الأمن حاول منع دخول الأعلام واللافتات المنددة بإسرائيل إلى داخل الملعب، إلا أن عددا من الصور المتداولة يظهر فيها أشخاص يحملون الرايات الفلسطينية، وبعضهم كان يرتدي قمصان مكتوب عليها "الحرية لفلسطين".

وكانت حملة التضامن الأيرلندي الفلسطيني كانت قد دعت في وقت سابق إلى الاحتجاج على إقامة المباراة، وشاركت الحملة فيديو الوقفة قبل المباراة عبر حسابها على تويتر وعلقت "نحن ندعم مطالب حركة بي دي إس الفلسطينية ونطالب بإقصاء إسرائيل من الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم".

Two Palestine flags on display at the Tallaght Stadium tonight as the Ireland U21s hosted Israel pic.twitter.com/Q4w0uvb0Kt — Balls.ie (@ballsdotie) September 23, 2022

Security are confiscating flyers and Palestinian flags at Tallaght Stadium tonight on the way into the U21 European Championship playoff between Ireland and Israel. pic.twitter.com/7oKzvpyCtb — Harry McCann (@TheHarryMcC) September 23, 2022