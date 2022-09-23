لضمان تجربة تنقل سلسة ومريحة للجماهير خلال البطولة، بدأت الحافلات الخاصة بنقل مشجعي مونديال قطر 2022 بمحاكاة خدماتها من وإلى ملاعب البطولة للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالنقل.

واستمرت المحاكاة على مدار يومين، بدأت أول أمس الأربعاء من ملعب أحمد بن علي، وملعب خليفة الدولي، وملعب الثمامة، وملعب البيت. في حين تواصلت أمس الخميس عند ملعب الجنوب، وملعب 974، والمدينة التعليمية، وملعب لوسيل.

وقال مدير إدارة عمليات النقل باللجنة العليا للمشاريع والإرث المهندس ثاني الزراع "إننا نستهدف من المحاكاة اختبار عمليات نقل الجماهير عبر الحافلات وتدريب طواقمنا على كافة مسارات البطولة والجوانب التشغيلية لخدمة آلاف المشجعين ونقلهم عبر كافة النقاط والمحطات المحددة لهم، بداية من لحظة وصولهم المواقف، ووصولا إلى أماكن تحميل وتنزيل الركاب حول الملاعب ومن محطات المترو، لنضمن بذلك تجربة سلسة لهم".

4 آلاف حافلة

ومن جانبها، أعلنت شركة مواصلات قطر عن جاهزيتها لكأس العالم 2022 في قطر، وأشارت إلى توفير أكثر من 4 آلاف حافلة من أجل خدمة المشجعين خلال الحدث المرتقب.

وكشفت الشركة عن فريق من القوى العاملة الذي سيكون مكلفا بمهمة نقل ضيوف قطر وذلك عبر أكثر من 9 آلاف سائق وألفي موظف دعم، بالإضافة إلى 3 آلاف موظف تشغيلي، من أجل توفير تجربة نقل مريحة وسهلة أثناء المباريات.

وستعمل الحافلات على أكثر من 300 مسار ضمن شبكة الطرقات المتطورة التي تؤدي إلى مختلف الملاعب والمنشآت والمعالم السياحية ومناطق الإقامة الخاصة بزوار البطولة، كما ستدعم الحافلات الكهربائية جهود النقل العام ببطولة كأس العالم لتصبح إرثا دائما بعد انتهائها.

وسيتم تخصيص كافة الحافلات الكهربائيّة عقب البطولة للنقل العام والمدارس أو الفئات الأخرى ليكون لديها أسطول كامل من الحافلات الكهربائيّة، وهو ما يصب في رؤية قطر من خلال استخدام الطاقة البديلة أو الكهربائية.

ماشاءالله اليوم تجارب التنقل لباصات كاس العالم ، كل التوفيق لهم . pic.twitter.com/NlAsMzpUTJ — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) September 21, 2022

النسخة الأكثر تقاربا

وتعد هذه النسخة من كأس العالم الأكثر تقاربا في المسافات في تاريخ البطولة، حيث تقع الملاعب المونديالية الثمانية التي تحتضن مباريات البطولة، على بعد ساعة واحدة بالسيارة من وسط مدينة الدوحة، بما يمكّن المشجعين واللاعبين من الوجود دائما في مكان واحد، علاوة على ذلك ستحظى جماهير كرة القدم بفرصة لا مثيل لها لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات.

ويرتبط كل ملعب من ملاعب كأس العالم في قطر بشكل جيد بوسائل المواصلات العامة مما يضمن للمشجعين فرصة الاستمتاع بتجربة تنقّل سلسة ومريحة من وإلى كل من الملاعب، ومهرجانات "فيفا" (FIFA) للمشجعين وأماكن الإقامة، وغيرها من الوجهات الأخرى.

وستوفر هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم والتي تقام للمرة الأولى في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، منصة فريدة لتعريف العالم بدولة قطر والعالم العربي، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف المعنى الحقيقي للضيافة التي يشتهر بها القطريون والعرب.

كما ستنعكس الطبيعة متقاربة المسافات في قطر إيجابا على تجربة المشاركين من لاعبين ومشجعين، وأيضا خيارات النقل المتطورة المتاحة للجماهير والتي تشمل شبكة المترو الحديثة والطرق السريعة والحافلات الكهربائية.

وتوفّر دولة قطر مجموعة واسعة من شركات النقل لتلبية احتياجات الجماهير خلال كأس العالم بما في ذلك مترو الأنفاق، والترام، والحافلات العامة، بالإضافة إلى سيارات الأجرة.

وتعد أطول مسافة بين ملعبين هي تلك الفاصلة بين ملعبي "البيت" و"الجنوب"، وتبلغ نحو 75 كيلومترا، بينما المسافة الأقصر بين ملعبي "المدينة التعليمية" و"أحمد بن علي" وتبلغ 5 كيلومترا. ولن تستغرق الرحلة بين أي من ملاعب البطولة الثمانية أكثر من ساعة واحدة.

وباستطاعة الجماهير تشجيع منتخبها المفضل في ملعب "الجنوب" جنوبي الدوحة في مباراة تقام بعد الظهيرة، ثم اللحاق بأجواء الإثارة في مباراة أخرى على ملعب "البيت"، بمدينة الخور شمالي قطر، مساء اليوم نفسه.

مع تبقي أقل من شهرين على انطلاق #كأس_العالم 🏆

حافلات المونديال تحاكي خدماتها بالقرب من الملاعب 🏟️#مرسال_قطر | #قطر 🇶🇦https://t.co/5FJd6te2Fg — مرسال قطر (@Marsalqatar) September 22, 2022

مميزات بطاقة هَيّا

وخلال أيام مباريات بطولة "كأس العالم (فيفا) قطر 2022″، يمكن لحاملي تذاكر المباريات استخدام بطاقة "هَيّا" وتطبيق "هيّا إلى قطر 2022" (Hayya to Qatar 2022) للتنقّل مجانا بمترو الدوحة، وترام لوسيل، وترام المدينة التعليمية، والحافلات العامة، والحافلات الخاصة بالبطولة.

وبإمكان الجمهور زيارة 12 موقعا أثريا وقلعة بجانب 23 متحفا. ولهواة ركوب الدراجات خصصت الدولة 33 كيلومترا لمسار الدراجات الهوائية، ويعد الأطول في العالم، وأكثر من 3 آلاف مطعم و30 مركزا للتسوق.

ومن المنتظر أن تكون بطولة "كأس العالم (فيفا) قطر 2022" نسخة لا مثيل لها عبر التاريخ. حيث ستكون المرافق والفعاليات مترابطة بشكل يضمن المحافظة على البيئة، وستكون تجربة كل مشجع خلالها مخططا لها وفق رغباته وما يستهويه.