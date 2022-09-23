رياضة

فيفا يعلن موعد انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر

مونديال قطر 2022 (لجنة المشاريع والإرث)
كأس العالم أمام ملعب البيت الذي سيستضيف افتتاح مونديال قطر 2022 (الجزيرة)
23/9/2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس موعد انطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر، لتكون ابتداء من يوم 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال فيفا -في بيان رسمي- إن مرحلة المبيعات الأخيرة ستبدأ الساعة 12:00 منتصف النهار بتوقيت مكة المكرمة، وستتواصل حتى نهاية كأس العالم في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف أن عملية بيع التذاكر ستكون مستمرة حتى نهاية مباريات المونديال، وفقا للطرق والضوابط الموضوعة مسبقا لهذا الأمر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن في أغسطس/آب الماضي بيع نحو مليونين و450 ألف تذكرة في المرحلة قبل الأخيرة، ويتوقع أن يتواصل الحماس والإقبال على شراء التذاكر في المرحلة الأخيرة.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)