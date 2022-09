شارك نجوم التنس العالميون، روجر فيدرر ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش وأندي موراي، في حصة تدريبية مشتركة للرباعي قبل مشاركتهم في بطولة كأس ليفر التي تنطلق اليوم الجمعة بالعاصمة البريطانية.

وستكون هذه البطولة الأخيرة لفيدرر قبل اعتزاله بطولات التنس للمحترفين، وسيلعب فيها ضمن فريق أوروبا لزوجي الرجال بمشاركة صديقه نادال.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للتدريب الذي جمع الرباعي، بالإضافة إلى التقاطهم صورا تذكارية أثناء التدريبات، وبعدها من أمام جسر البرج الشهير في لندن.

وشارك الحساب الرسمي لبطولة ليفر على موقع تويتر، أمس، مقاطع فيديو وصورا لنجوم التنس الأربعة، معلقا عليها "جلسة تدريب لم تشاهدها من قبل " كما كتب في تعليق آخر "الأربعة الكبار ومتعة كبيرة".

ونشر فيدرر -الحاصل على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى- عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، صورة "سيلفي" مع اللاعبين الثلاثة من أمام جسر "البرج" معلقا عليها "متوجها لتناول العشاء مع الأصدقاء" كما شارك بصورة أخرى من التدريبات تجمعه مع الإسباني نادال.

بدوره، شارك "الماتادور" الإسباني عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، صورا من جلسة التدريب التي جمعته بالسويسري والصربي والبريطاني، وكتب عليها "القليل من اللعب اللطيف".

وقال الصربي ديوكوفيتش هو الآخر في تعليقه على صورته مع اللاعبين الثلاثة "تجربة أن تكون في نفس الملعب مع هؤلاء الأساطير والمنافسين تحصل لمرة واحدة في العمر. شكرًا لبطولة كأس ليفر لجعلها ممكنة. نتطلع إلى عطلة نهاية أسبوع رائعة في التنس والاحتفال بمسيرة فيدرر".

