إيقاف لاعب سابق مدى الحياة بعد إدانته في 64 مخالفة تلاعب بمباريات تنس

أعلنت الوكالة الدولية للنزاهة في التنس اليوم الخميس إيقاف المدرب التشيلي واللاعب السابق سيباستيان ريفيرا مدى الحياة وتغريمه 250 ألف دولار بعد إدانته في 64 مخالفة تلاعب في النتائج.

وقالت الوكالة إن هذا أكبر عدد من مخالفات تلاعب في نتائج مباريات يرتكبها لاعب وتكتشفه هي أو سابقتها وحدة نزاهة التنس؛ ليسجل رقما قياسيا سلبيا في عدد المخالفات.

وكان المركز 705 هو الأعلى الذي يصل له ريفيرا في تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين قبل أن يصبح مدربا.

وكان ريفيرا موقوفا بشكل مؤقت منذ يونيو/حزيران الماضي بعد اكتشاف مخالفاته.