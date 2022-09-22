احتفالا بضيوف قطر خلال كأس العالم لكرة القدم أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث دعوة ما يزيد على 600 فرقة فنية من أنحاء العالم، للمشاركة في الفعاليات الاحتفالية أثناء البطولة المرتقبة التي ستنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتسعى اللجنة المنوط بها الإشراف على تنظيم البطولة إلى خلق أجواء احتفالية خلال استضافة كأس العالم بتقديم تجربة ثقافية وفنية تتميز بالتنوع، مما يعزز الأجواء الاحتفالية خلال المهرجان الكروي المرتقب لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

وأعرب مدير علاقات الشركاء في اللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد محمد السويدي عن سعادته بحماس أفراد المجتمع، والدعم الرائع من الشركاء كافة خلال بطولة كأس سوبر لوسيل التي أقيمت في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، مما أسهم في خلق أجواء احتفالية رائعة جعلت الأمسية المونديالية حدثا لا ينسى.

وأضاف السويدي أن التفاعل مع أفراد المجتمع في قطر محل أولوية كبيرة بالنسبة للجنة العليا للمشاريع والإرث في ظل اقتراب موعد استضافة كأس العالم 2022، معربا عن سعادته باستقبال عدد من الفنانين القادمين من خارج قطر، والذين انضموا لأول مرة إلى فنانين محليين.

أنشطة متنوعة

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث استضافت مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والترفيهية لجمهور فعالية كأس سوبر لوسيل التي استضافها ملعب لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، والذي سيشهد تتويج الفائز بلقب المونديال في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعاونت اللجنة العليا مع العديد من الفنانين ومجموعات الجاليات المقيمة في قطر ووزارة الثقافة وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) لتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة للحضور الجماهيري -الذي تجاوز 77 ألف مشجع- قبل وبعد المباراة الحماسية بين ناديي الهلال السعودي والزمالك المصري.

من جانبها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة الثقافة عائشة المحمود إن كأس سوبر لوسيل كانت تجربة مفيدة ورائعة قبل أسابيع قليلة من استضافة الحدث الرياضي العالمي، معربة عن تطلعها لمشاهدة كأس العالم ينبض بالحياة ويضج بالهتافات في الاحتفال الكبير في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل خلال تتويج بطل كأس العالم في اليوم الوطني لدولة قطر.

وأكدت المحمود تواصل العمل بين وزارة الثقافة القطرية واللجنة العليا للمشاريع والإرث الجهة المنوط بها الإشراف على تنظيم كأس العالم في قطر، والتعاون الوثيق بين الجانبين لتقديم تجربة ثقافية فريدة لمشجعي كرة القدم خلال البطولة التاريخية.

دليل إرشادي

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد أصدرت مؤخرا دليلا إرشاديا يحتوي على تفاصيل أماكن وأوقات الفعاليات التي ستصاحب بطولة كأس العالم.

وحوى الدليل العديد من الأرقام الإحصائية، منها أن 12 موقعا أثريا وقلعة ستكون متاحة لزوار قطر في البطولة لزيارتها، إلى جانب 23 متحفا، ولهواة ركوب الدراجات خصصت قطر 33 كلم طول مسار الدراجات الهوائية ويعتبر الأطول في العالم، وأكثر من 3 آلاف مطعم و30 مركزا للتسوق، وأن 75 كيلومترا هي أبعد مسافة بين ملعبين في البطولة.

وجاء في الدليل أن الجماهير على موعد مع أجواء من الحماسة والتشويق في قطر، حيث ستعيش تجربة كأس العالم "فيفا" (FIFA) بطابع عربي ولمسة قطرية، فالأجواء والاحتفالات الكروية لن تقتصر على الملاعب فحسب، بل ستعم البلاد في كل مكان، حيث تنتظر وجهات ترفيهية وفعاليات ثقافية متنوعة في كل مكان من مهرجان فيفا للمشجعين من حديقة البدع إلى لوسيل.

وسيتم عرض مباشر لمباريات البطولة لما يقارب الـ170 ساعة بث مباشر، و100 ساعة بث من الموسيقى الحية مع نجوم عالميين وإقليميين في مساحة 5 آلاف متر مربع.