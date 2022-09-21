أعلنت وزارة الداخلية القطرية تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتبارا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تستأنف تأشيرات الزيارة اعتبارا من 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع استثناء بعض الفئات من هذا القرار.

وعقدت الوزارة مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن ضوابط الدخول والخروج من وإلى دولة قطر خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 عبر منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية.

وسيسمح لحاملي بطاقة "هيّا" الدخول إلى دولة قطر خلال تلك الفترة والبقاء في الدولة حتى 23 يناير/كانون الثاني 2023، وذلك في إطار خطوات تستهدف ضبط الدخول إلى البلاد خلال البطولة التي من المتوقع أن تشهد حضور قرابة المليون و200 ألف مشجع وفقا لأرقام رسمية.

بيان #وزارة_الداخلية عن حزمة القرارات المتعلقة بإجراءات الدخول والخروج من وإلى دولة #قطر خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ #الداخلية_قطر pic.twitter.com/WGUEo2sS6f — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) September 21, 2022

فئات مستثناة

وأضافت الوزارة أن هناك 3 فئات مستثناة من قرار التعليق أولها "المواطنون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية"، والفئة الثانية "حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل" والثالثة "الحالات الإنسانية" عن طريق المطار بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية للتقديم.

ودعت الوزارة جميع الأفراد إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الخصوص، وعدم مخالفتها، ضمانا لإنجاح جهود الدولة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم.

أعلنت #وزارة_الداخلية عن حزمة من القرارات المتعلقة بإجراءات الدخول والخروج من وإلى دولة #قطر خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ والتي تضمنت تعليق دخول جميع الزوار اعتبارًا من تاريخ (1/11/2022) #الداخلية_قطر pic.twitter.com/44B3IHhzdk — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) September 21, 2022

وتستضيف قطر المونديال الأول في الشرق الأوسط في الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد أعلن عن بيع مليونين و450 ألف تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022.

وتصدر قائمة الأكثر حصولا على تذاكر كأس العالم المشجعون من قطر، والولايات المتحدة، وإنجلترا، والسعودية، والمكسيك، والإمارات، وفرنسا، والأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا، لحضور مباريات البطولة، التي تجمع بين مشجعي المنطقة وعشاق الكرة من جميع أنحاء العالم، في ملاعب متقاربة وبنية تحتية عالمية المستوى.