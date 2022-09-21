أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المكلفة بتنظيم مونديال قطر عن مسابقة جديدة للفوز بتذاكر كأس العالم 2022 في قطر من خلال نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام.

وشاركت اللجنة العليا عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام وتويتر اليوم الأربعاء مقطع فيديو يظهر فيه بيكهام للإعلان عن مسابقة "عِش كل مباراة"، والدعوة إلى المشاركة فيها للحصول على فرصة حضور كل مباريات مونديال قطر.

ويظهر بيكهام في الفيديو من داخل أرضية ملعب "البيت" -الذي يستضيف المباراة الافتتاحية للمونديال بين قطر والإكوادور- ويتنقل بعدها في المدرجات لدعوة جماهير العالم للمشاركة في المسابقة.

ونشرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على موقعها الإلكتروني تفاصيل المسابقة الجديدة التي ستمنح الفائزين بها فرصة مشاهدة 64 مباراة في 8 ملاعب ستستضيف كأس العالم في قطر.

وقالت "نحن نبحث عن مشجع واحد متحمس لكرة القدم للمشاركة في محاولتنا لتحطيم الرقم القياسي لحضور كل مباراة من مباريات كأس العالم في قطر شخصيا، ستشكل هذه الرحلة -التي ستستغرق 29 يوما، والتي ستشاهد فيها 64 مباراة- تحديا شاقا ولكنه مثمر، حيث ستنضم إلى مجموعة صغيرة من المشجعين المتميزين، في محاولة للقيام بشيء لم يفعله أحد قط".

الآن فرصتك للمشاركة في حدثٍ لا مثيل له! هل تودّ حضور جميع مباريات مونديال #قطر2022؟ ندعوك للتسجيل في مسابقة "عِش كل مباراة" لفرصة حضور 64 والمشاركة بهذا التحدي الفريد من نوعه. — Road to 2022 (@roadto2022) September 21, 2022

وأوضحت اللجنة الشروط الواجب توافرها لكي يكون الشخص المتقدم للمسابقة مؤهلا للفوز بـ"فرصة العمر" وفق وصفها، مشيرة إلى أن الموعد النهائي للتقديم سيكون يوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون مشجعا شغوفا لكرة القدم وخبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي وملما في تصوير الفيديوهات عالية الجودة، بما في ذلك الصور الذاتية "السيلفي"، وأن يكون قادرا على التخاطب باللغة الإنجليزية، وألا يقل عمره عن 21 عاما، وفي حالة بدنية لائقة، وأن يكون متاحا في قطر طوال مدة البطولة من 18 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 19 ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى أن يكون ملقحا بتطعيم "كوفيد-19" بشكل كامل بلقاح معتمد في دولة قطر.