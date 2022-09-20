طهران – باشر البرتغالي كارلوس كيروش عمله على رأس المنتخب الإيراني لكرة القدم، وسافر إلى النمسا لقيادة معسكر تدريبي يتضمن مباراتين وديتين أمام السنغال والأوروغواي، ضمن آخر الاستعدادات لكأس العالم 2022.

وبعودته قبل نحو 60 يوما من انطلاق المونديال، وضع كيروش، حدا للجدل الذي استمر لأسابيع بشأن مصير الكرواتي دراغان سكوتشيتش الذي أوصت اللجنة الفنية في الاتحاد الإيراني لكرة القدم بإقالته قبيل كأس العالم.

وعقب إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد الإيراني لكرة القدم، أوفى مهدي تاج بالوعد الذي قطعه في حملته الانتخابية، بتعيين كيروش مدربا للمنتخب في نهائيات كأس العالم التي تخوضها إيران ضمن المجموعة الثانية إلى جانب إنجلترا والولايات المتحدة وويلز.

إقالة سكوتشيتش

وجاء القرار بإقالة المدرب الكرواتي دراغان سكوتشيتش، الشهر الماضي، بعد نجاحه في قيادة إيران للصعود إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخ البطولة، حيث أحرز 15 فوزا من 18 مباراة قاد خلالها المنتخب الإيراني منذ فبراير/شباط 2020، في حين خسر الفريق تحت قيادته مرتين، وتعادل مرة واحدة.

وشكّل قرار إقالة سكوتشيتش، نقطة خلافية بين الأوساط الإيرانية؛ بين من يراه مؤهلا لقيادة المنتخب في نهائيات كأس العالم، وآخرين يعتبرون أن النتائج التي حققها كيروش في مونديالي 2014 بالبرازيل و2018 في روسيا؛ كانت مرضية نسبيا وأنه الخيار الأفضل لتولي الجهاز الفني في المرحلة الراهنة بالنظر إلى تجربته السابقة ولاعتباره الأطول مكوثا في منصبه بتاريخ المنتخب.

ويرى المدرب المخضرم حشمت مهاجراني، الذي قاد لأول مرة منتخب إيران إلى نهائيات كأس العالم 1978، أن الكرواتي سكوتشيتش يفتقر لتجربة الحضور في البطولات الكبرى، کما أن سلوكه مع اللاعبين كان متذبذا، في حين يحظى كيروش باحترام كبير من اللاعبين الإيرانيين وله قدرة على السيطرة على المجموعة التي تعمل معه.

تعيين كيروش

من جانبه، يرى اللاعب السابق في المنتخب الإيراني حميد درخشان أن المدرب البرتغالي هو الخيار الأفضل لقيادة المنتخب الإيراني في مونديال قطر 2022 بفضل معرفته الكافية باللاعب الإيراني.

وتتحدث الأوساط الرياضية في إيران عن وجود ثقة متبادلة بين اللاعبين وكيروش بناء على تجربته في مونديالي 2014 و2018 وبطولتين لأمم آسيا.

وفي ضوء الخلاف المستمر بين إيران والولايات المتحدة منذ عقود، فقد لعبت تركيبة المجموعة الثانية في كأس العالم 2022 دورا كبيرا في تعيين البرتغالي كيروش مدربا للمنتخب الإيراني الذي يطمح إلى هزيمة نظيره الأميركي في المباراة التي ستجمعهما في 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد 24 عاما من فوز الإيرانيين في مونديال فرنسا 1998.

وبالرغم من أن مهمة كيروش ليست سهلة في مونديال قطر، إلا أن الإيرانيين يعولون على إستراتيجياته الدفاعية وطريقته في التعامل مع كل مباراة بناء على الطرف المنافس، على غرار أداء المنتخب في مونديال روسيا 2018 حيث استبسل أمام إسبانيا التي تخطته بصعوبة بهدف وحيد.

قائمة اللاعبين

وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم قد أعلن يوم الجمعة الماضي أن البرتغالي كارلوس كيروش قد اختار الأسماء التالية في المعسكر التدريبي بالنمسا قبيل انطلاق مونديال قطر 2022:

حراس مرمى: علي رضا بيرانوند وأمير عابد زاده وحسين حسيني وبيام نيازمند.

الدفاع: رامين رضائيان وصادق محرمي وصالح حرداني وحسين كنعاني ‌زادكان ومجيد حسيني ومرتضى بورعلي كنجي وشجاع خليل ‌زاده وأبو الفضل جلالي وميلاد محمدي وأميد نورافكن.

الوسط: أميد إبراهيمي وسعيد عزت‌ اللهي وميلاد سرلك وسامان قدوس وأحمد نوراللهي وإحسان حاج‌ صفي ووحيد أميري.

الهجوم: علي قلي زاده وعلي رضا جهانبخش ومهدي ترابي ومهدي طارمي وكريم أنصاري فرد وسردار آزمون.