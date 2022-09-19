وصلت إلى السعودية والإمارات.. إقبال جماهيري كبير على الجولة الترويجية لكأس العالم 2022 في قطر

سعيا للوصول إلى الجمهور في عدد من دولة المنطقة، أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مؤخرا الجولة الترويجية لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في السعودية والإمارات قبل نحو شهرين على انطلاق المونديال الأول الذي يقام في الشرق الأوسط.

وتشمل الجولة -التي تستمر أنشطتها حتى 28 سبتمبر/أيلول الجاري في مجمعات النخيل بالرياض، ومول العرب بجدة، ومول الإمارات بدبي- تعريف المشجعين بمختلف قطاعاتهم بأهم المعلومات المتعلقة بالبطولة كالحصول على بطاقة "هيّا"، وحجز أماكن الإقامة، والتعرف على تجربة المشجعين ورحلة التنقل إلى الملاعب والوجهات الترفيهية والثقافية التي تزخر بها دولة قطر.

وعلى هامش وجوده بالرياض، قال المدير التنفيذي للتواصل المجتمعي والشؤون التجارية باللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد النعمة إن الجناح الخاص بالبطولة في المجمعات التجارية شهد إقبالا كبيرا من الجماهير للتعرف عن كثب على كافة المعلومات المتعلقة بالبطولة، وهو متوقع نظرا للأعداد التي أكدت حضورها مونديال قطر 2022 من حملة التذاكر من السعودية والإمارات.

وأضاف أن الروابط الاجتماعية الراسخة والتقارب الجغرافي بين بلدان المنطقة يتيح لأكبر قدر ممكن من المشجعين في البلدين الاستمتاع بمنافسات المونديال الأول من نوعه في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتشمل الفعاليات والنشاطات الجماهيرية بمجمعات التسوق ركنا خاصا للمساعدة في إصدار بطاقة "هيّا"، وحجز أماكن الإقامة، وكذلك منطقة للألعاب الترفيهية ومنصة ثلاثية الأبعاد لالتقاط الصور التذكارية.

وبالتزامن مع جولتها الترويجية في السعودية والإمارات، تنظم اللجنة العليا للمشاريع والإرث سلسلة من الندوات عبر تقنية الاتصال المرئي، لاستعراض كافة التفاصيل المتعلقة ببطاقة "هيّا" الإلزامية للمشجعين الذين يرغبون في حضور مباريات كأس العالم، وذلك في إطار جهودها لاستضافة بطولة استثنائية، وتقديم تجربة فريدة للجميع خلال المونديال المرتقب.

وتغطي الندوات، التي تقدم بإشراف فريق هيّا باللجنة العليا، الجوانب المتعلقة ببطاقة هيّا، وفوائد البطاقة، وتفاصيل تقديم طلبات الحصول عليها، ورحلة المشجع، وأماكن الإقامة، وخدمات الدعم، وربط البطاقة بتفاصيل إقامة المشجع، سواء كان مقيما في الدولة، أو زائرا، أو من مشجعي اليوم الواحد. ومن المقرر تقديم الندوات، التي ستعقد أسبوعيا اعتبارا من غد الثلاثاء، باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال المدير التنفيذي لمنصّة "هيّا" سعيد الكواري إن آلاف المشجعين حول العالم نجحوا في تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هيّا، وإقامة هذه الندوات تهدف إلى الإجابة عن استفسارات المشجعين حول خطوات تقديم الطلب، ومساعدتهم على تقديم طلباتهم بسهولة، والحصول على البطاقة الرقمية الإلزامية لحضور المباريات، والدخول إلى دولة قطر للقادمين من خارجها.

يشار إلى أن بطاقة هيّا إلزامية للراغبين في حضور مباريات المونديال، الذي تقام منافساته من 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتعد البطاقة بمثابة تصريح دخول إلى دولة قطر للجمهور القادم من خارج البلاد، كما تتيح للمشجع الدخول إلى مواقع البطولة، بما في ذلك الملاعب ومهرجان الفيفا للمشجعين، إضافة إلى الاستخدام المجاني لوسائل النقل العام خلال فترة البطولة، إضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى.