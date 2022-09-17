فعاليات ومبادرات وأعمال فنية.. الاتحاد القطري يطلق حملة لدعم "العنابي" في كأس العالم

بفعاليات جماهيرية وأعمال فنية ومبادرات ملهمة ومحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، أطلق الاتحاد القطري لكرة القدم حملة لدعم المنتخب القطري لكرة القدم في مشواره ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

واختير "في حب قطر.. العنابي أقوى بتشجيعكم" شعارا للحملة للتأكيد على أهمية دور الجماهير في المرحلة المقبلة، وأن نجاح قطر في مونديال 2022 يتطلب تكاتف الجميع ووقوف الجماهير خلف المنتخب وإيصال هذا الشعور للاعبين ودعمهم، سواء خلال الفترة المقبلة أو في أثناء البطولة.

الحملة التي أعلن عن تفاصيلها -في مؤتمر صحفي اليوم السبت وسط دعم من مؤسسات خاصة- تتصاعد مع اقتراب الحدث العالمي وتنقسم إلى جزأين أساسيين:

الجانب التسويقي وفعاليات الجماهير

المحتوى الإعلامي الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي للاتحاد القطري

توقيت مثالي

ويوضح مدير إدارة التسويق والاتصال بالاتحاد القطري لكرة القدم، خالد الكواري، أن الهدف الأساسي من الحملة هو دعم المنتخب القطري المشارك في نهائيات كأس العالم المقامة في البلاد، وحشد الجماهير التي تعد ركيزة أساسية وجزءا مهما في نجاح أي منتخب.

ويقول الكواري -في تصريح للجزيرة نت- إن الحملة مقسمة إلى جزأين:

الجزء الأول انطلق بعد توقف الدوري القطري مباشرة يبدأ الثاني الشهر المقبل، إذ تقيم الحملة فعاليات للجماهير في منطقتي مشيرب ولوسيل، وأنشطة ترويجية في المدارس، وتطلق أعمالا فنية هادفة ومبادرات ملهمة في التشجيع، فضلا عن المحتوى المميز على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويضيف أن توقيت الحملة جاء مثاليا للغاية مع إستراتيجية الاتحاد في الإعداد للمونديال، إذ جاءت مباشرة بعد تدشين قميص المنتخب باللونين العنابي والأبيض، واللذين يرمزان إلى الهوية والموروث القطري الأصيل.

ويؤكد الكواري أنه "رغم مشاركة منتخب قطر -بطل آسيا السابق- لأول مرة في نهائيات كأس العالم، فإنه يملك لاعبين مميزين نفتخر بهم، يقدمون مستويات جيدة وقادرين على الظهور بصورة مميزة، وتشريف كرة القدم القطرية".

ويشير الكواري إلى أن الحملة تحتوي أيضا على جولات ترويجية في المدارس يتفق بشأنها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كما تضم 5 أعمال فنية ضمنها عمل خاص للفنان القطري فهد الكبيسي.

بيت الشركة

وتضم الحملة فعاليات للجماهير في منطقتين أساسيتين:

منطقة مشيرب وتنطلق فعالياتها مطلع الشهر المقبل في "بيت الشركة" وتتضمن ألعابا ومنافسات ومتحفا ومعرضا للفنون، فضلا عن "قرية العنابي" المخصصة لجماهير المنتخب القطري من المواطنين والمقيمين، التي ستتوفر فيها كافة المواد التشجيعية من قمصان وأعلام المنتخب في إطار حملة التأييد والمساندة. وجاء اختيار "بيت الشركة" الذي ترجع أصوله إلى مدينة دخان (وهي المدينة التي شهدت الانطلاقة الأولى لرياضة كرة القدم في قطر) بهدف تسليط الضوء على الحي التراثي كونه وجهة سياحية مهمة في قلب الدوحة ومركزا رئيسا للتعريف بالثقافة القطرية والتاريخ القطري لكل جماهير كأس العالم. تنطلق فعالياتها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل في "لوسيل مارينا"، وتحتوى على ألعاب وقبة ثلاثية الأبعاد ونفق مضاء ومتجر رسمي لقمصان المنتخب ومجلس وتزيين السيارات. واختيرت منطقة لوسيل كونها تجمع بين التاريخ والحداثة، إذ بنيت وفقا لمعايير عالمية تعكس التفرد وتجمع بسلاسة بين إرث قطر وأحدث مظاهر التطور والرفاهية العصرية.

ويرى الكواري أن وجود الجماهير مهم للغاية وبصورة ضخمة خلال تدريبات المنتخب القطري التي ستفتح لهم للمرة الأولى في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إذ إن الزخم الجماهيري سيكون عاملا إيجابيا وسيدعم اللاعبين خلال مشوارهم في المونديال.

ويشدد على أن الاتحاد يجتهد من خلال هذه الحملة لتقديم محتوى إعلامي رقمي على منصات التواصل الاجتماعي من أجل ضمان الوصول إلى جميع شرائح المشجعين، خاصة في ظل تجديد الأفكار وصناعة محتوى مميز بأسلوب جديد وعصري.

5 أعمال فنية

كما سجلت 5 أعمال فنية خاصة للحملة تهدف إلى دعم وتشجيع المنتخب القطري خلال مشاركته الأولى في المونديال، فضلا عن أعمال كرتونية وأغاني للأطفال.

الأعمال الغنائية الخمسة تتضمن عملا غنائيا للمطرب القطري فهد الكبيسي، وآخر للفنانة الكويتية آلاء الهندي سيدشن غدا الأحد.

ويخوض منتخب قطر النهائيات التي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور.