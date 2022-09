رفض طعن تشيلي.. الفيفا يؤكد مشاركة الإكوادور في مونديال قطر 2022

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) -اليوم الجمعة- إنه رفض الطعن المقدم من تشيلي في قضية إشراك الإكوادور للاعب بايرون كاستيو من دون وجه حق في تصفيات كأس العالم.

وهذا يعني أن الإكوادور ستشارك في نهائيات كأس العالم التي تقام في قطر بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف الفيفا في بيان "من بين اعتبارات أخرى، تبيّن على أساس الوثائق التي قُدّمت أن اللاعب عُدّ حاملا جنسية الإكوادور بصفة دائمة".

وطعن الاتحاد التشيلي في قرار الفيفا الصادر في العاشر من يونيو/حزيران الماضي؛ برفض شكواه بداعي أن كاستيو ولد في "توماكو" بكولومبيا 1995 وليس في مدينة "جنرال بياميل بلاياس" عام 1998، كما ذكر في وثائقه الرسمية.

وذكر الفيفا في بيان، بعد تحليل الطلبات المقدمة من كل الأطراف وبعد جلسة استماع، أن "لجنة الاستئناف أكدت قرار لجنة الانضباط بإغلاق الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري‭"‬.

وخاض كاستيو 8 من 18 مباراة لعبتها الإكوادور في تصفيات كأس العالم، ونفت الإكوادور ارتكاب أي مخالفة تخص مشاركة اللاعب.

وحصدت الإكوادور 14 من 26 نقطة بمشاركة كاستيو، وخسارة نقاط بالمباريات التي لعبها كانت ستعني الغياب عن النهائيات في قطر.

وتنافس الإكوادور في المجموعة الأولى التي تضم البلد المضيف قطر والسنغال وهولندا، وتنطلق النهائيات يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني وتجمع المباراة الافتتاحية قطر والإكوادور.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية كشفت عن وجود أدلة جديدة على وثائق سفر مزورة وتسجيلات صوتية ووثائق تؤكد أن اللاعب الإكوادوري كاستيو ولد في كولومبيا، وذلك يهدد الإكوادور بالاستبعاد من كأس العالم 2022 في قطر.

EXCL: Ecuador face being kicked out of the World Cup amid new evidence of fake passports, multiple identities and an apparent cover-up | @MattHughesDM https://t.co/qQiMTSHx6j

— MailOnline Sport (@MailSport) September 12, 2022