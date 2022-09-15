شاهد- مغامر سعودي يمشي 1600 كيلومتر لحضور كأس العالم 2022 في قطر
بدأ المغامر السعودي عبد الله السلمي رحلته، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، بسيره في رحلة استثنائية مشيا على الأقدام من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إلى الدوحة لحضور كأس العالم 2022 في قطر.
وانطلق السلمي في رحلته إلى قطر منذ يوم الجمعة الماضي، في مغامرة ستمتد لنحو 60 يوما، وسيقطع خلالها مسافة 1600 كيلومتر، وفق ما ذكر المغامر في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر.
وعبّر السلمي عن حماسه للرحلة في مقطع فيديو -نشره على تويتر اليوم الخميس- قال فيه "ستكون تجربة ومغامرة مجنونة، مختلفة عن جميع التجارب السابقة لي في أستراليا والمكسيك وغيرها من الأماكن، وستكون الأقرب لقلبي؛ لأنها ببساطة في بلدنا وبين أهلنا، وسنمر على القبائل والقرى السعودية في طريقنا، ونتعلم من عاداتهم وثقافتهم".
بسم الله .. نبدأ المغامرة
"من بحر #جدة إلى دوحة #قطر "#هايكنج ومشي من مدينة #جدة إلى #الدوحة لحظور #كأس_العالم
الإنطلاق غدًا الجمعه 9/9 من كورنيش جدة، المسافة 1600KM ولمدة 60 يوم#المنتخب_السعودي #المنتخب_القطري #قطر٢٠٢٢ @roadto2022 @fifaworldcup_ar #FIFAWorldCup
🚶🏻♂️🎒⛺️🇶🇦🇸🇦 pic.twitter.com/YMzZQ9eJid
— الرحال عبدالله السلمي (@Abdul_THC) September 8, 2022
وأوضح السلمي أنه سيوثق رحلته بشكل يومي، وسينشرها على حسابه الخاص بتطبيق "سناب شات" (Snapchat).
ونشر المغامر السعودي اليوم الخميس، على حسابه بموقع تويتر، مقاطع فيديو مجمعة لأبرز المحطات التي وثقها على سناب شات، منذ بداية رحلته وحتى يومنا هذا.
ويتمنى السلمي أن يصل إلى قطر في المدة التي يتوقعها للرحلة -شهرين- ليتمكن من اللحاق ببداية انطلاق بطولة كأس العالم يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
"من بحر #جدة إلى دوحة #قطر " مشيًا على الأقدام لحظور #كأس_العالم 🚶🏻♂️🎒⛺️🔥🇶🇦🇸🇦⚽️🏆
مقدمة عن الرحلة#المنتخب_السعودي #المنتخب_القطري #الطريق_الى_قطر #قطر2022 @roadto2022 @fifaworldcup_ar #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eUqjlnW9rQ
— الرحال عبدالله السلمي (@Abdul_THC) September 15, 2022
"من بحر #جدة إلى دوحة #قطر " مشيًا على الأقدام لحظور #كأس_العالم 🚶🏻♂️🎒⛺️🔥🇶🇦🇸🇦⚽️🏆
اليوم الأول : الجزء الأول #المنتخب_السعودي #المنتخب_القطري #الطريق_الى_قطر #قطر2022 @roadto2022 @fifaworldcup_ar #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YTkcfYdih3
— الرحال عبدالله السلمي (@Abdul_THC) September 15, 2022
"من بحر #جدة إلى دوحة #قطر " مشيًا على الأقدام لحظور #كأس_العالم 🚶🏻♂️🎒⛺️🔥🇶🇦🇸🇦⚽️🏆
اليوم الأول : الجزء الثاني#المنتخب_السعودي #المنتخب_القطري #الطريق_الى_قطر #قطر2022 @roadto2022 @fifaworldcup_ar #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mXZNcmCxk0
— الرحال عبدالله السلمي (@Abdul_THC) September 15, 2022
"من بحر #جدة إلى دوحة #قطر " مشيًا على الأقدام لحظور #كأس_العالم 🚶🏻♂️🎒⛺️🔥🇶🇦🇸🇦⚽️🏆
اليوم الثاني: الجزء الأول #المنتخب_السعودي #المنتخب_القطري #الطريق_الى_قطر #قطر2022 @roadto2022 @fifaworldcup_ar #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uf3DrndgXR
— الرحال عبدالله السلمي (@Abdul_THC) September 15, 2022
"من بحر #جدة إلى دوحة #قطر " مشيًا على الأقدام لحظور #كأس_العالم 🚶🏻♂️🎒⛺️🔥🇶🇦🇸🇦⚽️🏆
اليوم الثالث: الجزء الثاني#الطريق_الى_قطر #المنتخب_السعودي #المنتخب_القطري #قطر2022 @roadto2022 @fifaworldcup_ar #FIFAWorldCup pic.twitter.com/guYhdcM7As
— الرحال عبدالله السلمي (@Abdul_THC) September 15, 2022
"من بحر #جدة إلى دوحة #قطر " مشيًا على الأقدام لحظور #كأس_العالم 🚶🏻♂️🎒⛺️🔥🇶🇦🇸🇦⚽️🏆
اليوم الرابع : أجمل يوم في هذي الرحلة 🕋❤️#مكة_المكرمة #الطريق_الى_قطر #المنتخب_السعودي #المنتخب_القطري #قطر2022 @roadto2022 @fifaworldcup_ar #FIFAWorldCup pic.twitter.com/oLjdsn6QoE
— الرحال عبدالله السلمي (@Abdul_THC) September 15, 2022
"من بحر #جدة إلى دوحة #قطر " مشيًا على الأقدام لحظور #كأس_العالم 🚶🏻♂️🎒⛺️🔥🇶🇦🇸🇦⚽️🏆
اليوم الخامس#الطريق_الى_قطر #المنتخب_السعودي #المنتخب_القطري #قطر2022 @roadto2022 @fifaworldcup_ar #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JxpKxpO570
— الرحال عبدالله السلمي (@Abdul_THC) September 15, 2022
"من بحر #جدة إلى دوحة #قطر " مشيًا على الأقدام لحظور #كأس_العالم 🚶🏻♂️🎒⛺️🔥🇶🇦🇸🇦⚽️🏆
اليوم السادس: الخيره فيما أختارها الله #الطريق_الى_قطر #المنتخب_السعودي #المنتخب_القطري #قطر2022 pic.twitter.com/ItRRR2cmjO
— الرحال عبدالله السلمي (@Abdul_THC) September 15, 2022
تجربة ومغامرة جديدة 🚙⛺️🔥🇸🇦🇦🇺
السكن في سيارة والسفر حول استراليا
تابعوني على السناب شات وان شاء الله بتستمتعون فيها https://t.co/0vtYbiOwbi#ملبورن #استراليا #مبتعثين_استراليا #رحاله pic.twitter.com/iCTueqi8ky
— الرحال عبدالله السلمي (@Abdul_THC) September 14, 2021
هذه التجربة قمت بها لأول مرة السنة اللي راحت وكانت لمدة ٤ شهور. أعيش فيها في سيارة واسافر حول #استراليا. سكني فقط اما في السيارة او في خيمتي
بصراحة كانت أجمل تجربه قمت بها في حياتي. غيرت كل شي فيني "كانسان" مابعد التجربة مختلف تماما عن الانسان قبل التجربة
كبرت سنين في ٤ شهور pic.twitter.com/Su9vpd7IIW
— الرحال عبدالله السلمي (@Abdul_THC) September 15, 2021