شاهد- مغامر سعودي يمشي 1600 كيلومتر لحضور كأس العالم 2022 في قطر

بدأ المغامر السعودي عبد الله السلمي رحلته، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، بسيره في رحلة استثنائية مشيا على الأقدام من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إلى الدوحة لحضور كأس العالم 2022 في قطر.

وانطلق السلمي في رحلته إلى قطر منذ يوم الجمعة الماضي، في مغامرة ستمتد لنحو 60 يوما، وسيقطع خلالها مسافة 1600 كيلومتر، وفق ما ذكر المغامر في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وعبّر السلمي عن حماسه للرحلة في مقطع فيديو -نشره على تويتر اليوم الخميس- قال فيه "ستكون تجربة ومغامرة مجنونة، مختلفة عن جميع التجارب السابقة لي في أستراليا والمكسيك وغيرها من الأماكن، وستكون الأقرب لقلبي؛ لأنها ببساطة في بلدنا وبين أهلنا، وسنمر على القبائل والقرى السعودية في طريقنا، ونتعلم من عاداتهم وثقافتهم".

وأوضح السلمي أنه سيوثق رحلته بشكل يومي، وسينشرها على حسابه الخاص بتطبيق "سناب شات" (Snapchat).

ونشر المغامر السعودي اليوم الخميس، على حسابه بموقع تويتر، مقاطع فيديو مجمعة لأبرز المحطات التي وثقها على سناب شات، منذ بداية رحلته وحتى يومنا هذا.

ويتمنى السلمي أن يصل إلى قطر في المدة التي يتوقعها للرحلة -شهرين- ليتمكن من اللحاق ببداية انطلاق بطولة كأس العالم يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

تجربة ومغامرة جديدة 🚙⛺️🔥🇸🇦🇦🇺 السكن في سيارة والسفر حول استراليا تابعوني على السناب شات وان شاء الله بتستمتعون فيها https://t.co/0vtYbiOwbi#ملبورن #استراليا #مبتعثين_استراليا #رحاله pic.twitter.com/iCTueqi8ky — الرحال عبدالله السلمي (@Abdul_THC) September 14, 2021