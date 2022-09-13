كيف خسر أسطورة كرة السلة 17 مليون دولار دفعة واحدة؟

يعد نجم كرة السلة الأميركية السابق شاكيل أونيل أحد أساطير اللعبة على مستوى العالم، لكنه لم يكن على المستوى نفسه مستثمرا ورجل أعمال، حتى أنه خسر 17 مليون دولار في صفقة واحدة.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن أونيل أصبح رجل أعمال معروفًا بعد اعتزاله كرة السلة، وسمحت له نجوميته بالنجاح، ولكن لم يسر كل شيء على ما يرام بالنسبة له، رغم أنه كان يدخر نحو 25% من دخله للأزمات المالية الطويلة.

وقالت ماركا إن واحدة من أسوأ صفقات أسطورة السلة خسر فيها 17 مليون دولار، وكانت في مجال العقارات التي اشتراها وتتنوع بين النوادي الليلية وصالات الألعاب الرياضية والمنازل وغيرها.

وأضافت أنه اشترى قصر "بحيرة بتلر" بنحو 28 مليون دولار، ثم باعه بنحو 11 مليون دولار، أي أنه خسر 17 مليون دولار دفعة واحدة في صفقة واحدة.

ووصف أونيل القصر بأنه "منزل أحلامه" حتى أنه لم يكن يرغب في بيعه، لكن التزاماته المالية أجبرته على البيع بهذه الخسارة الضخمة.